Hermana de Yeison Jiménez mostró cómo eran las serenatas privadas del artista

Hermana del artista Yeison Jiménez conmovió a sus fanáticos al recordar video del cantante dando una serenata.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
yeison jimenez serenata familiar
Hermana de Yeison Jiménez conmovió a sus fans/AFP: Rodrigo Varela

Lina Jiménez, hermana del cantante Yeison Jiménez, recordó emotivo video del artista cuando ofreció una serenata privada a su familia.

¿Cómo eran la serenatas privadas de Yeison Jiménez?

La hermana del cantante revivió una vieja publicación de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, en donde mostró cómo el caldense ofrecía serenatas privadas.

serenatas privadas de yeison jimenez

En la grabación, que fue filmada en junio del 2020, se ve al artista junto a un grupo de mariachis cantándole a su familia desde su casa.

"En esta familia las serenatas son privadas", escribió Lina Jiménez en su momento.

En el video el artista se ve muy feliz interpretando canciones de ranchera reiterando su talento musical.

Lina reposteó la publicación recientemente en sus historias en la misma red social agregando: "Contigo se fue todo".

¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras el video de Yeison Jiménez en serenatas privadas?

Luego de revivir dicho momento, varios fanáticos del artista reaccionaron y destacaron lo mucho que también lo extrañan y aprovecharon para seguirle enviando mensajes de condolencias, sentido pésame y apoyo en este momento que ha sido tan difícil para ellos.

yeison jimenez cantandole a su familia

Recordemos que, el artista lamentable perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo junto a varios miembros de su equipo de trabajo, causando gran dolor a nivel nacional con su partida y dejando un profundo vacío en el género regional colombiano.

Desde su partida, sus hermanas, sus hijas, su mamá, colegas y miles de fanáticos no han parado de recordarlo en redes sociales con emotivas publicaciones y dedicatorias en las que han honrado la memoria del artista.

Recientemente se conmemoró el legado artístico del cantante en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde se reunieron amigos, colegas, familiares y seguidores del artista para recordarlo y darle el concierto que él tanto soñó tras llenar un segundo estadio a su nombre.

En el concierto estuvieron presentes los músicos del cantante y varios artistas que le rindieron homenaje sobre la tarima y le enviaron sentidos mensajes agradeciéndole por su sorprendente trabajo musical y por la gran persona que era.

