Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Hailey Bieber y el secreto del ‘Bio-Sync’: ¿Por qué entrenar según tu reloj biológico es la clave?

Hailey Bieber adoptó hábitos relacionados con el Bio Sync, la tendencia de entrenamiento de 2026.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Hailey Bieber y la tendencia del Bio‑Sync: entrenar según el reloj biológico
Bio‑Sync, la nueva forma de entrenar que sigue Hailey Bieber. (Fotos: AFP y Freepik)

El concepto de Bio-Sync se ha vuelto tendencia en este 2026. Esta nueva forma de entrenar ha llamado la atención de famosas internacionales como Hailey Bieber.

Artículos relacionados

¿Qué es el Bio-Sync y cómo se adapta al estilo de Hailey Bieber?

Hailey Bieber, modelo y figura con millones de seguidores interesados en su estilo de vida ha sido vinculada con la filosofía del Bio-Sync después de que compartiera hábitos relacionados con descanso, ejercicio y autocuidado alineados con los ritmos del cuerpo.

Aunque no existe un programa oficial llamado Bio-Sync, su forma de priorizar el equilibrio entre entrenamiento y recuperación ha llevado a que muchos seguidores y medios de entretenimiento asocien su nombre a esta tendencia.

Artículos relacionados

El Bio-Sync se basa en entender el reloj biológico interno de cada persona. Este reloj regula procesos como el sueño, la energía, la temperatura corporal y la liberación hormonal a lo largo del día.

Hailey Bieber y la tendencia del Bio‑Sync: entrenar según el reloj biológico
Bio‑Sync, la nueva forma de entrenar que sigue Hailey Bieber. (Foto: AFP)

En lugar de plantear horarios fijos de ejercicio, la idea detrás de Bio-Sync es identificar los momentos en que el cuerpo está mejor preparado para realizar diferentes actividades, desde entrenamientos intensos hasta estiramientos suaves.

¿Por qué Hailey Bieber esté relacionada con el término de Bio-Sync?

Para quienes siguen a Hailey Bieber en redes sociales, este enfoque resulta al parecer es muy natural para ella y es que en algunas ocasiones la modelo y esposa de Justin Bieber ha hablado sobre escuchar las señales del cuerpo antes de entrenar.

Artículos relacionados

Además de descansar adecuadamente y ajustar sus rutinas cuando lo necesita es la parte vital para que el método sea un éxito.

Pero ¿de dónde sale este método? Bio-Sync no es una moda pasajera aislada, sino parte de un movimiento mayor que combina ciencia con prácticas de bienestar cotidiano.

Hailey Bieber y la tendencia del Bio‑Sync: entrenar según el reloj biológico
Bio‑Sync, la nueva forma de entrenar que sigue Hailey Bieber. (Foto: AFP)

El método propone adaptar la actividad física al ritmo circadiano de cada persona, que puede variar según genética, hábitos de sueño y estilo de vida.

La vinculación de Hailey Bieber con Bio-Sync se basa en cómo ella prioriza horarios de ejercicio y descanso que se alinean con sus propias necesidades biológicas, más que en un método estandarizado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Ideas para celebrar San Valentín en Colombia Curiosidades

San Valentín en Colombia se vuelve tendencia: conoce aquí ideas románticas para salir de la rutina

San Valentín gana espacio en Colombia y aquí te damos ideas de planes sencillos, para compartir en pareja también en esta fecha.

Aida Victoria Merlano sobre la conjuntivitis alérgicas. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria sorprende con video sobre “alergias” y alerta por posible conjuntivitis, ¿cómo se trata?

Aida Victoria genera reacciones tras bromear sobre las alergias y mostrar señales de posible conjuntivitis.

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

El consumo de ciertas frutas en la noche puede alterar el sueño profundo y generar molestias digestivas.

Lo más superlike

El tierno momento de Cintia Cossio y su bebé Lorenzo Cintia Cossio

Cintia Cossio revela el hábito negativo que más afecta su vida personal

Cintia Cossio abrió su corazón en redes al confesar que desconectarse de sus amistades es uno de sus hábitos más recurrentes.

Estos son los famosos que harán parte de MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes estarán? MasterChef Celebrity Colombia

Estos son los famosos que harán parte de MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes estarán?

Fan dejó sin palabras a Yeison Jiménez en plena tarima Yeison Jiménez

Yeison Jiménez fue engañado por una fan: así quedó captada su reacción

Maluma divide opiniones al verse sin barba en su reciente cumpleaños: ¿cómo luce? Maluma

Maluma divide opiniones al verse sin barba en su reciente cumpleaños: ¿cómo luce?

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante en graves condiciones: ¿de quién se trató? Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante en graves condiciones: ¿de quién se trató?