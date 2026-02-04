Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia Cossio revela el hábito negativo que más afecta su vida personal

Cintia Cossio abrió su corazón en redes al confesar que desconectarse de sus amistades es uno de sus hábitos más recurrentes.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El tierno momento de Cintia Cossio y su bebé Lorenzo
Cintia Cossio causa revuelo tras mostrar tierno momento con su bebé. (Foto: Canal RCN)

Cintia Cossio volvió a abrir una ventana a su mundo personal y, como suele ocurrir cuando habla con honestidad, sus palabras generaron empatía y conversación entre sus seguidores.

A través de una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram, la creadora de contenido reconoció que arrastra algunos hábitos que no considera del todo positivos y que hacen parte de su proceso personal actual.

¿Por qué a veces Cintia Cossio se aleja de sus amigos y contactos cercanos?

Según explicó Cintia, su ausencia no responde a conflictos personales ni a distanciamientos emocionales, por el contrario, aseguró que cuenta con amistades que la conocen bien y entienden estos silencios sin tomarlos como algo personal.

Cintia Cossio muestra su viaje junto a Jhoan López.
Entre la maternidad y el día a día, Cintia confesó que suele desaparecer de los chats. (Foto Canal RCN)

La creadora fue clara al decir que, aunque no se trata de una decisión consciente de aislarse, sí ha notado que su nivel de comunicación cambia dependiendo de las exigencias que tenga en ese momento.

¿Cómo ha cambiado para Cintia Cossio su vida social con la maternidad?

Uno de los puntos centrales de su confesión fue la maternidad. Cintia explicó que convertirse en madre transformó por completo la dinámica de su vida, incluidos sus tiempos, prioridades y rutinas.

 

Antes, contar con tiempo para amigos, planes espontáneos o largas conversaciones era parte de su día a día, hoy, esas mismas actividades requieren organización, disposición emocional y, sobre todo, un balance con las responsabilidades que implica cuidar y criar.

Cintia dejó ver que no se trata de renunciar a su vida personal, sino de adaptarla a una nueva etapa que demanda más de ella en otros aspectos.

¿Para Cintia Cossio aceptar los propios hábitos es el primer paso para el cambio?

Más allá de la confesión puntual, el mensaje de Cintia fue interpretado por muchos como un ejercicio de autoaceptación, en sus historias, dejó entrever que durante mucho tiempo pensó que debía exigirse más o cambiar radicalmente su forma de ser.

La foto familiar navideña de Cintia Cossio
Cintia aseguró que sus amigos comprenden su forma de desconectarse. Foto: Canal RCN

Otros destacaron la importancia de hablar abiertamente sobre los cambios que trae la maternidad, especialmente en una sociedad que espera que las mujeres puedan con todo al mismo tiempo.

Reconoció sus falencias, pero también valoró el hecho de contar con personas que comprenden sus tiempos y procesos, su confesión dejó un mensaje claro, no siempre es fácil sostener todas las áreas de la vida al mismo ritmo, y entenderlo puede ser el primer paso para vivir con menos presión y más coherencia con la realidad personal.

