Mujer que llamó "económico" a Kris R. responde a Karina García y desata polémica

La mujer que llamó "económico" a Kris R. reaccionó al comentario de Karina García en su defensa, generando una nueva ola de polémica.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Mujer que le dijó a Kris R. "económico" le respondió a Karina García
Mujer respondió sin tapujos a comentario de Karina García donde defiende a Kris R. (Fotos: Canal RCN)

Luego de que Karina García saliera en defensa de su actual pareja, Kris R., tras un comentario de una usuaria de TikTok que lo calificó como "económico" y lo comparó con Altafulla, la mujer decidió responderle, desatando una polémica que dividió opiniones en redes sociales.

¿Qué respondió la mujer al comentario con el que Karina García defendió a Kris R.?

La tiktoker conocida en la plataforma como “Fernanda Muelitas” desató una fuerte polémica en redes sociales luego de opinar que el actual novio de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, se veía “económico”, en comparación con Altafulla.

Kris R. y Karina García
Creadora de conentido llamó "económico" a la nueva pareja de Karina García, Kris R. (Fotos: Canal RCN)

Tras la ola de comentarios que generó su opinión, Karina García salió en defensa de su pareja y, mediante un extenso mensaje, resaltó varias cualidades del cantante para explicar por qué no lo consideraba “económico”.

Ante esta respuesta, la creadora de contenido se mostró sorprendida y publicó un nuevo video en el que aclaró que no tenía nada en contra de la panelista de ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? y que, aunque no le agradaba su nueva pareja, a ella la admiraba profundamente.

Sin embargo, señaló que el comentario de Karina parecía lanzar indirectas hacia Altafulla, por lo que le pidió aclarar directamente el tema con el intérprete de 'Paila' y evitar dejar vacíos que alimentaran la polémica.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes a la respuesta de la mujer que llamó "económico" a Kris R.?

Como era de esperarse, miles de usuarios acudieron a los comentarios para expresar su opinión, lo que terminó por avivar aún más la polémica.

Por un lado, muchos se mostraron en desacuerdo con las declaraciones de "Fernanda Muelitas" y señalaron que Kris R., a diferencia de Altafulla, se ha mostrado atento y respetuoso con la modelo paisa.

Otros, en cambio, respaldaron a la creadora de contenido y consideraron acertado que respondiera a Karina García, asegurando que solo estaba dando su opinión y que, como figura pública, debía estar abierta a este tipo de comentarios.

Karina García en Buen Día, Colombia
Karina García defendió a Kris R., su pareja, de los comentarios de una creadora de contenido. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo dieron a conocer su relación Karina García y Kris R.?

Karina García y Kris R. dieron a conocer su relación durante el concierto de Bad Bunny en Medellín, donde fueron vistos muy cariñosos entre el público, lo que de inmediato llamó la atención de los asistentes.

La confirmación llegó cuando la pareja se besó frente a todos, un momento que no pasó desapercibido, fue grabado por varios fanáticos y rápidamente se hizo viral en redes sociales.

