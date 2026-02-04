Altafulla se tiñó el cabello y confesó que el resultado no salió bien

Un cambio de look improvisado terminó convirtiéndose en anécdota viral para Altafulla, quien decidió retocar su característico cabello blanco por cuenta propia y compartir el proceso en sus historias de Instagram.

Lo que parecía una rutina habitual para el artista, esta vez no salió como esperaba y él mismo fue el primero en reconocerlo, entre risas y gestos de sorpresa frente al espejo.

¿Qué salió mal en este nuevo cambio de look para Altafulla?

Según explicó el propio Altafulla en sus historias, el problema no fue la intención sino el resultado final.

El tinte no reaccionó como en ocasiones anteriores y el color quedó más amarillo de lo deseado, algo que resulta especialmente notorio en tonos claros, a pesar de haber repetido el mismo procedimiento que otras veces, esta vez el cabello no respondió igual, evidenciando que los procesos químicos no siempre son predecibles.

Altafulla quiso arreglarse el cabello solo, pero el color no cooperó. (Foto Canal RCN)

No obstante, reconoció que esta ocasión fue diferente, ya sea por el producto, el tiempo de aplicación o el estado del cabello.

¿Por qué era tan importante para Altafulla verse bien en este momento?

Más allá de la estética, Altafulla contó que tenía varios compromisos laborales en agenda y que necesitaba proyectar una imagen cuidada.

Su look, y en especial su cabello blanco, se ha convertido en parte de su sello personal frente al público y en escenarios de trabajo, por eso, el resultado inesperado generó una mezcla de preocupación y humor, que él mismo supo manejar con naturalidad.

En lugar de mostrarse frustrado, optó por reírse de la situación y compartirla con sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con comentarios de apoyo, bromas y recomendaciones de estilistas.

¿Altafulla buscará ayuda profesional para arreglar el color?

Altafulla dejó entrever que el siguiente paso será acudir a un profesional para corregir el tono antes de cumplir con sus próximos compromisos, reconoció que, aunque disfruta experimentar con su imagen, hay momentos en los que es mejor dejar el trabajo en manos expertas, especialmente cuando se trata de un color tan exigente como el blanco.

Altafulla explicó que tenía compromisos laborales y debía lucir mejor. (Foto: Canal RCN)

Muchos valoraron que no intentara disimular el error ni presentarse de manera artificial, sino que se mostrara tal cual es, aceptando que los cambios de look también pueden traer sorpresas inesperadas.

La historia del cabello amarillo de Altafulla se suma a la lista de momentos espontáneos que suelen generar cercanía en redes sociales.