Valentino sorprende con episodio en La casa de los famosos: ¿Alexa reemplazará a Johanna Fadul?

Valentino retomó su sección ‘los cachos’ tras la salida de Johanna Fadul y habló sin filtro con Alexa Torres.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentino Lázaro retomó ‘los cachos’ tras la salida de Johanna Fadul en La casa de los famosos
Valentino y Alexa protagonizan nuevo episodio de ‘los cachos’. (Fotos: Canal RCN)

Valentino Lázarovolvió a llamar la atención de los televidentes al retomar ‘los cachos’, una de las secciones más comentadas dentro de La casa de los famosos Colombia, la que solía realizar en la barbería junto a Johanna Fadul.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre la sección tras la salida de Johanna Fadul?

El creador de contenido sorprendió al presentar un nuevo episodio, pero desde el inicio dejó claro que no abordaría lo ocurrido con la salida de la actriz.

“Por todo lo que pasó y lo que opino”, expresó Valentino.

Además, señaló que ahora deberán encontrar un reemplazo para continuar con este espacio, que se había convertido en un momento recurrente para hablar sobre temas varias de la convivencia.

Durante su intervención, Valentino habló también sobre su rol de liderazgo junto a Beba de la Cruz, luego de haber ganado la prueba de la semana.

El participante comentó que al parecer no le gustaron del todo las parejas asignadas para estos días, y mencionó que dentro de La casa se escucha que varios podrían abandonar el reality pronto.

También se refirió a la prueba de presupuesto, asegurando que no le convencía tanto el diseño de las dinámicas, y reconoció que terminaron perdiendo.

Incluso mencionó a Juanse y Lorena, señalando que, según lo que ha notado, no les estaría yendo tan bien en esta etapa del juego.

¿Cómo fue la participación de Alexa Torres en el espacio de Valentino?

Fiel a su estilo, Valentino estuvo acompañado en esta ocasión por Alexa Torres, a quien le puso unos ‘cachos’ azules al no encontrar morados.

Alexa confesó que no esperaba aparecer en la sección, especialmente después de lo ocurrido en el posicionamiento, ya que Valentino había expresado que quería que ella saliera. “Quedé seca”, dijo entre risas, recordando ese momento.

Valentino aprovechó para preguntarle sobre el tema de Manuela, y Alexa compartió algunas hipótesis de lo que ocurrió durante el caos del “supervillano” de la semana pasada.

La participante también comentó, con humor, que estaba segura de que podría terminar nuevamente en placa, ya que Beba podría nominarla otra vez.

Entre risas, Alexa aseguró que siente que le está “ganando a Marilyn” y reconoció su personalidad: “Sí sé que me falta un tornillo”, dijo durante la charla.

