Inicio Tendencias

Creyó que era dolor menstrual y terminó hospitalizada por un derrame cerebral

Lo que parecía un síntoma habitual del ciclo menstrual terminó siendo la señal de una condición extremadamente rara en una adolescente.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Una adolescente confundió señales de alarma con síntomas del período y hoy lucha por recuperar su movilidad tras un derrame espinal.
Una adolescente confundió señales de alarma con síntomas del período y hoy lucha por recuperar su movilidad tras un derrame espinal. Foto Freepik
