Creyó que era dolor menstrual y terminó hospitalizada por un derrame cerebral
Lo que parecía un síntoma habitual del ciclo menstrual terminó siendo la señal de una condición extremadamente rara en una adolescente.
Falleció el vocalista de Three Dog Night, Chuck Negron, tras enfrentar años de complicaciones personales.
En redes se ha hecho tendencia un video de una famosa cantante quien, no habría disimulado que Bad Bunny llamó su atención.
La televisión colombiana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de famoso periodista tras enfermedad terminal.
Cori Broadus, hija de Snoop Dogg, reapareció en redes tras confirmar la muerte de su bebé de 10 meses, con desgarrador mensaje.