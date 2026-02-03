James Rodríguez dejó pistas sobre su futuro a través de un post de Instagram: "Aquí vamos"
James Rodríguez volvió a encender rumores sobre su futuro tras publicar un mensaje contundente que apuntaría a su nuevo equipo de cara al Mundial 2026.
Karina García reaccionó con preocupación luego de ser anunciada como jueza de La casa de los famosos por un curioso detalle.
Kika Nieto respondió a varias dudas luego de su viral propuesta de matrimonio en vivo en 'Mujeres sin filtro'.
J Balvin se hizo una nueva modificación corporal tras las críticas por su diferencia de altura con su esposa, Valentina Ferrer.
La influenciadora Alexa Torrex contó en La casa de los famosos Colombia los momentos que han marcado su vida.