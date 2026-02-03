Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

San Valentín en Colombia se vuelve tendencia: conoce aquí ideas románticas para salir de la rutina

San Valentín gana espacio en Colombia y aquí te damos ideas de planes sencillos, para compartir en pareja también en esta fecha.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ideas para celebrar San Valentín en Colombia
San Valentín también se celebra en Colombia: planes que debes saber. (Foto: Freepik)

¡Ya casi llega! San Valentín es una de esas fechas que, año tras año, genera conversación en redes sociales, planes especiales y muchas búsquedas de última hora.

Artículos relacionados

Aunque en Colombia no se celebra de forma tradicional como en otros países, ya que en septiembre existe una fecha especial para conmemorar el amor, conocida como el Día del Amor y la Amistad, en los últimos años, por influencia comercial, también se ha adoptado el 14 de febrero como una ocasión para celebrar.

¿Por qué se buscan ideas para celebrar San Valentín en Colombia cada año?

Cada vez es más común ver cenas temáticas, promociones en restaurantes, flores en vitrinas y parejas organizando algún detalle también en febrero. Para muchos, es una excusa para salir de la rutina y compartir un momento diferente.

El origen de esta celebración se remonta a la historia de San Valentín, un sacerdote que, según la tradición, realizaba matrimonios en secreto cuando estaban prohibidos.

Artículos relacionados

Con el tiempo, la fecha se asoció al amor romántico y se popularizó especialmente en Europa y Estados Unidos, hasta convertirse en una celebración global.

Aunque no sea una festividad oficial en el calendario colombiano, el interés ha crecido gracias a las redes sociales, las series, películas y las tendencias y el comercio.

Ideas para celebrar San Valentín en Colombia
San Valentín también se celebra en Colombia: planes que debes saber. (Foto: Freepik)

Muchas personas lo ven como una oportunidad para expresar cariño, ya sea en pareja o incluso con amigos.

Además, febrero suele ser un mes con menos festivos, por lo que un plan especial se siente como un respiro entre la rutina laboral y el inicio del año.

En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Cartagena, cada vez hay más opciones para quienes quieren celebrar, sin necesidad de hacer grandes gastos ni caer en lo típico.

¿Cuáles son las mejores ideas para celebrar San Valentín en Colombia sin caer en lo mismo?

Una de las opciones más populares es organizar una cena diferente, ya sea en un restaurante pequeño o incluso en casa con un menú preparado entre los dos. No se trata de lujo, sino de dedicar tiempo.

Artículos relacionados

Otra idea que ha tomado fuerza son las escapadas cortas. Un viaje de fin de semana a un pueblo cercano, una visita a una finca o una salida a la naturaleza puede ser un plan perfecto para desconectarse.

También hay quienes prefieren experiencias como una actividad al aire libre, una tarde de spa o incluso un picnic en un parque con detalles sencillos.

Ideas para celebrar San Valentín en Colombia
San Valentín también se celebra en Colombia: planes que debes saber. (Foto: Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Aida Victoria Merlano sobre la conjuntivitis alérgicas. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria sorprende con video sobre “alergias” y alerta por posible conjuntivitis, ¿cómo se trata?

Aida Victoria genera reacciones tras bromear sobre las alergias y mostrar señales de posible conjuntivitis.

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

El consumo de ciertas frutas en la noche puede alterar el sueño profundo y generar molestias digestivas.

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Aunque correr es popular, no siempre mejora la movilidad. Especialistas explican por qué el yoga favorece la flexibilidad.

Lo más superlike

Farruko le rinde homenaje a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Farruko le rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez en concierto: "Vuela alto"

El puertorriqueño Farruko expresó su tristeza por el fallecimiento de Yeison Jiménez y le rindió homenaje en concierto.

Karina García será jueza en La casa de los famosos Colombia: ¿cuándo será el juicio? Karina García

Karina García será jueza en La casa de los famosos Colombia: ¿cuándo será el juicio?

Chuck Negron murió y el rock despide al legendario vocalista de Three Dog Night Talento internacional

Murió Chuck Negron a los 83 años: el cantante que llevó a Three Dog Night al estrellato mundial

Delaossa se cayó desde más de 20 metros Viral

Famoso cantante cayó desde 20 metros de altura en pleno concierto: todo quedó en video

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes? Talento internacional

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes?