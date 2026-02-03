San Valentín en Colombia se vuelve tendencia: conoce aquí ideas románticas para salir de la rutina

¡Ya casi llega! San Valentín es una de esas fechas que, año tras año, genera conversación en redes sociales, planes especiales y muchas búsquedas de última hora.

Aunque en Colombia no se celebra de forma tradicional como en otros países, ya que en septiembre existe una fecha especial para conmemorar el amor, conocida como el Día del Amor y la Amistad, en los últimos años, por influencia comercial, también se ha adoptado el 14 de febrero como una ocasión para celebrar.

¿Por qué se buscan ideas para celebrar San Valentín en Colombia cada año?

Cada vez es más común ver cenas temáticas, promociones en restaurantes, flores en vitrinas y parejas organizando algún detalle también en febrero. Para muchos, es una excusa para salir de la rutina y compartir un momento diferente.

El origen de esta celebración se remonta a la historia de San Valentín, un sacerdote que, según la tradición, realizaba matrimonios en secreto cuando estaban prohibidos.

Con el tiempo, la fecha se asoció al amor romántico y se popularizó especialmente en Europa y Estados Unidos, hasta convertirse en una celebración global.

Aunque no sea una festividad oficial en el calendario colombiano, el interés ha crecido gracias a las redes sociales, las series, películas y las tendencias y el comercio.

Muchas personas lo ven como una oportunidad para expresar cariño, ya sea en pareja o incluso con amigos.

Además, febrero suele ser un mes con menos festivos, por lo que un plan especial se siente como un respiro entre la rutina laboral y el inicio del año.

En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Cartagena, cada vez hay más opciones para quienes quieren celebrar, sin necesidad de hacer grandes gastos ni caer en lo típico.

¿Cuáles son las mejores ideas para celebrar San Valentín en Colombia sin caer en lo mismo?

Una de las opciones más populares es organizar una cena diferente, ya sea en un restaurante pequeño o incluso en casa con un menú preparado entre los dos. No se trata de lujo, sino de dedicar tiempo.

Otra idea que ha tomado fuerza son las escapadas cortas. Un viaje de fin de semana a un pueblo cercano, una visita a una finca o una salida a la naturaleza puede ser un plan perfecto para desconectarse.

También hay quienes prefieren experiencias como una actividad al aire libre, una tarde de spa o incluso un picnic en un parque con detalles sencillos.