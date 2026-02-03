Famoso cantante cayó desde 20 metros de altura en pleno concierto: todo quedó en video

En las últimas horas, un reconocido artista encendió las alarmas entre sus seguidores luego de protagonizar una aparatosa caída en pleno concierto.

¿Cuál fue el cantante que sufrió caída desde más de 20 metros en concierto?

Lo que prometía ser una noche cargada de música y celebración terminó convirtiéndose en un tenso episodio que dejó al público en shock y con el corazón en la mano.

El famoso cantante español Daniel Martínez de la Ossa Romero, conocido artísticamente como Delaossa sufrió una fuerte caída en el inicio de su show en el Movistar Arena, luego de que se presentara un fallo parcial en el arnés de seguridad que hacía parte de la puesta en escena de su gira.

El incidente ocurrió cuando el artista se disponía a realizar un salto desde una estructura ubicada a más de 20 metros de altura, uno de los momentos más esperados del espectáculo.

Sin embargo, algo salió mal y Delaossa cayó de forma abrupta al escenario, ante la mirada atónita de los asistentes.

¿Qué se sabe del estado de salud del rapero español tras su fuerte caída?

Varios fanáticos registraron el momento con sus celulares y en las últimas horas los videos comenzaron a circular en redes sociales y hacersen virales.

En las imágenes se percibe cuando el artista salta desde la plataforma y segundos después cae encima de la tarima, sin embargo, los organizadores alcanzaron a apagar la luz.

Todos los asistentes quedaron en shock tras la caída, mientras la música se detuvo y la preocupación se apoderó del recinto.

El cantante tuvo que ser trasladado de inmediato por los servicios de urgencias a un centro médico cercano para evaluar las lesiones y gravedad de su caída.

¿El cantante Delaossa volvió a presentarse tras caída?

Horas después, los organizadores del evento confirmaron que el artista sufrió una dislocación de hombro y varias contusiones, aunque aclararon que se encontraba fuera de peligro y bajo supervisión médica.

Sin embargo, lo que nadie esperaba vino después. Contra todo pronóstico, Delaossa regresó al escenario con el brazo en cabestrillo para continuar con el concierto, parte de su gira La Madrugá Tour.

Su reaparición desató una ovación ensordecedora y un mar de aplausos que evidenció el respaldo del público: "No me voy a ir sin terminar esto".