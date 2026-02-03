Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La promesa de Luis Alfonso a Yeison Jiménez sobre su legado

En un homenaje cargado de emoción, Luis Alfonso recordó a Yeison Jiménez y lanzó un juramento que conmovió al público.

Luis Alfonso alzó la voz para defender un legado.
El estadio El Campín fue escenario de una noche que quedó marcada por la emoción, los recuerdos y las promesas hechas desde el corazón el pasado 31 de enero, la música popular volvió a tomar uno de los escenarios más importantes del país para rendir homenaje a Yeison Jiménez, quien falleció semanas atrás en un accidente aéreo junto a parte de su equipo de trabajo.

¿Qué hizo tan especial la participación de Luis Alfonso en este homenaje?

Conocido por su cercanía con Yeison Jiménez, subió al escenario visiblemente afectado, desde los primeros acordes fue evidente que no se trataba de una actuación más, sino de un acto de amor y despedida.

Su voz se quebró en repetidas ocasiones mientras interpretaba una de las canciones más emblemáticas que compartieron juntos, un tema que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los más escuchados por los seguidores de Yeison.

Además de cantar, Luis Alfonso compartió que había compuesto una nueva canción inspirada en la ausencia de su amigo y aunque confesó no saber si algún día la grabará, aseguró que es una forma de procesar la pérdida y mantener viva la memoria de quien considera un hermano.

¿Por qué la promesa de Luis Alfonso resonó entre el público?

En medio de su presentación, Luis Alfonso detuvo el concierto para hablarle directamente al público, e hizo una promesa que fue recibida con aplausos y ovaciones.

Juró, con total convicción, defender el legado de Yeison Jiménez y proteger la esencia de la música popular junto a otros colegas del género, para él, la ausencia física no significa el final, pues la música y el espíritu de su amigo siguen vivos en cada escenario y en cada canción.

El ‘Señorazo’ interpretó temas icónicos y presentó una canción inédita dedicada a su amigo Yeison Jiménez.
El artista también reflexionó sobre el impacto que dejó Yeison en la gente, afirmando que la respuesta del público era la prueba de que su legado no se apaga con la muerte, sino que se fortalece con el recuerdo.

¿Un llamado urgente de Luis Alfonso al respeto y la memoria de Yeison Jiménez?

Antes de cerrar su intervención, Luis Alfonso aprovechó el momento para hacer un llamado contundente, pidió respeto para la familia de Yeison Jiménez y rechazó con firmeza los rumores y comentarios malintencionados que han surgido tras su fallecimiento.

luis alfonso y yeison jimenez
Sus palabras, directas y sin filtros, encontraron eco entre los asistentes, quienes respondieron con apoyo y silencio respetuoso.

El legado de Yeison Jiménez no solo vive en sus canciones, sino en el compromiso de quienes prometieron honrarlo, cuidarlo y defenderlo frente a cualquier adversidad.

