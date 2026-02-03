Valentino Lázaro rompió su silencio y se refirió a la expulsión de Johanna Fadul

El creador de contenido Valentino Lázaro se pronunció ante las cámaras del reality de Canal RCN para explicar por qué no estuvo junto a Johanna Fadul, quien se convirtió en su amiga, y brindarle su apoyo antes de conocerse su expulsión.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre por qué no compartió con Johanna Fadul antes de su expulsión?

Luego de conocerse la radical decisión de El Jefe de expulsar a la actriz Johanna Fadul por haberse referido indebidamente en el último posicionamiento a Campanita, el bailarín e influencer Valentino Lázaro decidió explicar ante las cámaras cómo esta decisión lo marcó y por qué decidió evitarla.

Valentino Lázaro abrió su corazón y se refirió a la expulsión de Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)

Según Valentino, tenía una dualidad de emociones encontradas, pues, por un lado, el comentario que lanzó Fadul a Campanita le molestó en lo absoluto y aseguró repudiar estas acciones, pero, por otro, sentía que debía estar con Johanna, debido a la afinidad que tuvo con ella en las últimas semanas.

Sin embargo, no lo hizo, ya que apuntó que estaba tan molesto que decidió esperar que sus emociones se calmaran para poder hablar con ella y darle su punto de vista de lo sucedido y aconsejarla.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 3?

Valentino aseguró que la decisión de El Jefe de excluir a Johanna de la competencia lo tomó por sorpresa y que quedó con un sinsabor, pues tenía la intención de hablar con ella esa misma noche.

Asimismo, confesó que le dolió verla triste y aclaró que, aunque se mostró serio durante la prueba de liderazgo tras la expulsión de la actriz, su actitud no respondió a si consideraba justa o injusta su salida del programa.

Valentino Lázaro expresó que iba a acercarse a Johanna Fadul antes de la expulsión. (Fotos: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes a las declaraciones de Valentino Lázaro sobre la expulsión de Johanna Fadul?

Muchos internautas no estuvieron de acuerdo con la decisión de Valentino de haberse alejado de Johanna tras lo ocurrido con Campanita.

Por ello, en la sección de comentarios las opiniones se dividieron: mientras algunos defendieron su postura, otros lo señalaron por considerar que había actuado como un mal amigo.

Por ahora, la actriz tampoco se ha referido a lo sucedido en sus redes sociales.