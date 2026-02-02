Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul expulsada de La casa de los famosos: así reaccionaron sus compañeros

Johanna Fadul fue expulsada tras su polémico posicionamiento a Campanita, y la reacción de sus compañeros no se hizo esperar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La expulsión de Johanna Fadul sacudió la casa: así reaccionaron los participantes
La expulsión de Johanna Fadul sacudió la casa: así reaccionaron los participantes. (Foto Canal RCN).

Este lunes 2 de febrero estuvo marcado por una inesperada decisión de El Jefe de La casa de los famosos Colombia, quien tomó medidas drásticas tras el polémico posicionamiento de la actriz Johanna Fadul al influenciador Campanita que desató el rechazo de sus compañeros.

¿Por qué Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de eliminación del pasado domingo 1 de febrero, los participantes de La casa de los famosos Colombia vivieron un tenso momento durante la dinámica de posicionamiento, que se realiza en vivo antes de revelar al nuevo eliminado de la semana.

johanna fadul contra campanita en la casa de los famosos colombia
johanna fadul contra campanita en la casa de los famosos colombia. (Foto Canal RCN).

En esta actividad, Johanna Fadul protagonizó uno de los momentos más polémicos al posicionarse frente a Campanita y explicar por qué quería que él abandonara la casa. Sin embargo, las palabras que utilizó fueron consideradas inapropiadas:

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de ocur#s a tu col#r”, dijo Johanna.

El comentario generó malestar entre los participantes, especialmente en Maiker, quien aprovechó su turno para dejar claro que ni el color de piel de él ni el de Campanita debía asociarse con algo negativo. Este episodio fue un factor clave que influyó en la expulsión de Johanna durante esa jornada.

¿Cómo reaccionaron los participantes de La casa de los famosos Colombia a la expulsión de Johanna Fadul?

Sin duda alguna, la expulsión de Johanna Fadul de La Casa de los Famosos Colombia dejó a varios participantes en shock, mientras que a otros no tanto, pues esta decisión marca uno de los episodios más polémicos de la tercera temporada.

Completamente sorprendida por la situación, así quedó Campanita al escuchar la decisión de El Jefe. Marilyn Oquendo y Alexa Torres rompieron en llanto, mientras que Valentino y Beba se acercaron para ofrecerle abrazos reconfortantes, pese a no estar de acuerdo con sus palabras hacia ella.

"Perdóname por no hablar contigo antes, pero estaba molesto, lo siento mucho", dijo Valentino mientras la abrazaba. Poco a poco, los demás participantes se acercaron a la actriz para despedirse debido a esta desafortunada situación.

Sin embargo, Nicolás Arrieta y Maiker se mantuvieron firmes en su posición y no se levantaron de sus asientos para despedirse.

