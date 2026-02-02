Así quedaron las parejas en esta semana de doble eliminación en La casa de los famosos

A La casa de los famosos Colombia llegó la semana del superpoder del dúo, donde los famosos tendrán que vivir en parejas, pues serán dos seres en uno solo, debido a que tendrán que hacer todo juntos como nominar, salvarse y hasta despedirse, pues habrá doble eliminación.

¿Cómo quedaron conformadas las parejas en La casa de los famosos Colombia?

Los líderes de la semana, que en esta ocasión quienes ganaron la prueba fueron Beba y Valentino, obtuvieron el beneficio en la caja de pandora de elegir a su favor las parejas para esta semana luego de que El Jefe decidiera cambiar la dinámica de esta jornada.

Los famosos decidieron formar las parejas con estrategia, pero también trataron de que algunos de sus compañeros quedaran a gusto con la repartición.

Las parejas quedaron así:

Beba y Valentino como líderes de la semana

Nicolás Arrieta y Maiker

Yuli Ruiz y Alexa Torrex

Juanse Laverde y Lorena Altamirano (nominados)

Marilyn Patiño y Sara Uribe

Jay Torres y Juan Palau

Tebi Bernal y Mariana Zapata

Campanita y Manuela Gómez

Alejandro Estrada y Eidevin

Cabe destacar que, Sofía Jaramillo, la más reciente eliminada envió a placa de nominación a Lorena Altamirano, por lo que, automáticamente quedó Juanse Laverde al ser su pareja en esta nueva semana.

Es importante señalar que, Juanda Caribe tiene inmunidad y por ello no tiene pareja.

¿Cómo reaccionaron los participantes tras la nueva dinámica en La casa de los famosos Colombia?

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán les indicaron a los famosos durante la gala de este 2 de febrero que la dinámica de esta semana será doble, por lo que, cada pareja debe luchar para estar más unida que nunca y poder salvarse.

Los famosos quedaron bastante asombrados con la situación; además de que algunos no quedaron satisfechos de su pareja o de la pareja de sus favoritos, pues se han cuestionado lo difícil que será para ellos la nominación.

Este domingo 8 de febrero habrá eliminación doble, es decir que, la pareja que caiga en placa de nominación y obtenga la menor votación saldrá de la competencia.

No te pierdas todos los detalles de La casa de los famosos Colombia en las galas y el 24/7 a través de la pantalla y la aplicación del Canal RCN.