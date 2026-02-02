Sofía Jaramillo se conectó en vivo con La casa tras su salida; se fue contra varios de los famosos

La modelo Sofía Jaramillo reapareció en el set principal de La casa de los famosos Colombia junto a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán y se conectó por última vez con sus excompañeros tras su eliminación del reality.

¿Por qué Sofía Jaramillo quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Sofía Jaramillo quedó por fuera del juego luego de haber obtenido el menor apoyo por parte del público después de haber caído en la placa de nominación.

La caleña había quedado nominada junto a Tebi Bernal, Lorena Altamirano, Alexa Torrex, Campanita, Lorena Altamirano, Jay Torres y Marilyn Patiño, quienes lograron mayor votos de los fanáticos del reality.

La modelo decidió enviar a la placa de nominación a dos de sus excompañeros, a Lorena Altamirano y Juanse Laverde.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo tras conectarse en vivo con La casa de los famosos Colombia?

Sofía Jaramillo se conectó por última vez con sus excompañeros y los saludó a todos dejando varios mensajes tras haberse enterado de varias cosas con su salida.

La modelo se fue contra Alejandro Estrada, Eidevin, Mariana Zapata, Lorena Altamirano.

Sofía Jaramillo se dirigió a Eidevin y Lorena Altamirano criticando su comportamiento en la competencia, señalando que no están haciendo nada relevante.

A Alejandro Estrada lo tildó de resentido tras el posicionamiento que hizo en su contra.

A Mariana Zapata la criticó y la señaló como hipócrita, donde la influenciadora decidió responderle y destacarle que todo lo que le dijo lo hizo de frente.

A Campanita le indicó que si no hubiera sido por todo lo que ocurrió en la gala de eliminación, él hubiera sido el eliminado.

Por otro lado, elogió a Beba, Sara Uribe, Manuela, Nicolás Arrieta y Juan Palau.

Por tiempos no pudo decir más, pero indicó que se quedó con otras palabras pendientes a otros de sus excompañeros.

Varios de sus compañeros quedaron sorprendidos con sus palabras y expresiones, pues no se esperaban sus reacciones y nominaciones.

Esta semana llega el superpoder dúo, donde los famosos deberán luchar por su salvación en parejas luego de que El Jefe decidiera cambiar la dinámica esta jornada.