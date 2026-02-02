Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Foto de Feid y Karol G besándose en los Grammy 2026 es viral, gracias a la IA

Karol G y Feid coincidieron en los Premios Grammy 2026, semanas después de que se confirmara su ruptura.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Imagen de Feid y Karol G besándose en los Grammy 2026 generada por IA
Imagen de Feid y Karol G besándose en los Grammy 2026 generada por IA. (Foto AFP: Amy Sussman | Matt Winkelmeyer).

El pasado 1 de febrero se llevó a cabo la 68.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, EE. UU., donde Karol G y Feid se reencontraron tras su ruptura amorosa. Horas más tarde, se viralizó en redes sociales una serie de fotografías en las que la pareja aparece dándose un beso en el evento, que no corresponden a la realidad.

Artículos relacionados

¿Se besaron Karol G y Feid en los Premios Grammy 2026?

Durante la premiación más importante de la industria musical a nivel internacional, los artistas urbanos colombianos Karol G y Feid fueron captados con una distancia considerable, mostrando su incomodidad frente a la situación. Esto ocurre semanas después de que TMZ confirmara que la pareja había terminado su relación tras tres años de noviazgo.

Feid rompió el silencio tras su presencia en los Premios Grammy 2026: ¿lejos de Karol G?
Karol G y Feid mantuvieron distancia en los Premios Grammy 2026. | AFP: Dia Dipasupil

Sin embargo, un seguidor decidió convertir este momento en algo completamente diferente y, con ayuda de la inteligencia artificial, creó una serie de fotografías que los mostraban juntos, incluso dándose un tierno beso que por un instante emocionó a los internautas.

Artículos relacionados

Pese a esto, las imágenes no reflejan la realidad: aunque muchos querían verlos juntos nuevamente, ambos se mantuvieron alejados durante toda la gala.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales al supuesto beso entre Karol G y Feid en los Premios Grammy 2026?

Lo cierto es que la supuesta fotografía de un beso entre Karol G y Feid durante los Premios Grammy 2026 encendió rápidamente las redes sociales. Fans y usuarios reaccionaron con emoción. Sin embargo, rápidamente cayeron en cuenta que se trataba de Inteligencia Artificial.

Artículos relacionados

Entre los comentarios más destacados se leían mensajes como "Realmente fuese sido muy lindo", "Que miedo la IA, pero ojalá hubiera sido así", "Muchas gracias por guardar una pequeña esperanza" y "Alimentando mi esquizofrenia", demostrando que al final lo que captó todas las miradas no fueron besos ni fotos, sino la expectativa que genera cada movimiento de Karol G y Feid.

Por lo pronto, ambos artistas se ha mostrado enfocados en sus carreras musicales, sin tocar públicamente las cuestiones del corazón.

Encuentro de Feid y Karol G en los Grammy 2026
Feid y Karol G se dejaron ver cada uno por su lado. (AFP: Neilson Barnard)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Ladera, es de Beéle. Influencers

Isabella Ladera tuvo fuerte reacción tras comentario que cuestionó su maternidad

Isabella Ladera respondió tras un comentario en redes sociales que puso en duda su maternidad.

¿Vendrán más homenajes a Yeison Jiménez? Colega del cantante rompe el silencio Yeison Jiménez

¿Habrá más homenajes a Yeison Jiménez? Esto reveló uno de sus colegas

Tras el reciente homenaje a Yeison Jiménez en El Campín, en Bogotá, uno de sus colegas habló y reveló si habrá más.

Yeison Jiménez contó cuándo fue la primera vez que su mamá lo apoyó Yeison Jiménez

Resurgen curiosas declaraciones de Yeison Jiménez sobre su mamá: “No creía"

Unas curiosas confesiones de Yeison Jiménez sobre su mamá y su carrera artística se empiezan a hacer viral.

Lo más superlike

La expulsión de Johanna Fadul sacudió la casa: así reaccionaron los participantes Johanna Fadul

Johanna Fadul expulsada de La casa de los famosos: así reaccionaron sus compañeros

Johanna Fadul fue expulsada tras su polémico posicionamiento a Campanita, y la reacción de sus compañeros no se hizo esperar.

La NASA confirmó que la combinación entre la posición de la Tierra y la Luna hará de este eclipse un evento excepcional. Viral

El eclipse solar más largo del siglo oscurecerá el día por más de 6 minutos: aquí los detalles

El abrazo de Bad Bunny y J Balvin en los Grammy 2026 confirmó lo que muchos esperaban: su reconciliación ya es una realidad. Bad Bunny

Bad Bunny y J Balvin sellan su reconciliación con emotivo reencuentro en los Grammy 2026

Aida Victoria Merlano sobre la conjuntivitis alérgicas. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria sorprende con video sobre “alergias” y alerta por posible conjuntivitis, ¿cómo se trata?

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó Talento internacional

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó