Foto de Feid y Karol G besándose en los Grammy 2026 es viral, gracias a la IA

El pasado 1 de febrero se llevó a cabo la 68.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, EE. UU., donde Karol G y Feid se reencontraron tras su ruptura amorosa. Horas más tarde, se viralizó en redes sociales una serie de fotografías en las que la pareja aparece dándose un beso en el evento, que no corresponden a la realidad.

¿Se besaron Karol G y Feid en los Premios Grammy 2026?

Durante la premiación más importante de la industria musical a nivel internacional, los artistas urbanos colombianos Karol G y Feid fueron captados con una distancia considerable, mostrando su incomodidad frente a la situación. Esto ocurre semanas después de que TMZ confirmara que la pareja había terminado su relación tras tres años de noviazgo.

Karol G y Feid mantuvieron distancia en los Premios Grammy 2026. | AFP: Dia Dipasupil

Sin embargo, un seguidor decidió convertir este momento en algo completamente diferente y, con ayuda de la inteligencia artificial, creó una serie de fotografías que los mostraban juntos, incluso dándose un tierno beso que por un instante emocionó a los internautas.

Pese a esto, las imágenes no reflejan la realidad: aunque muchos querían verlos juntos nuevamente, ambos se mantuvieron alejados durante toda la gala.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales al supuesto beso entre Karol G y Feid en los Premios Grammy 2026?

Lo cierto es que la supuesta fotografía de un beso entre Karol G y Feid durante los Premios Grammy 2026 encendió rápidamente las redes sociales. Fans y usuarios reaccionaron con emoción. Sin embargo, rápidamente cayeron en cuenta que se trataba de Inteligencia Artificial.

Entre los comentarios más destacados se leían mensajes como "Realmente fuese sido muy lindo", "Que miedo la IA, pero ojalá hubiera sido así", "Muchas gracias por guardar una pequeña esperanza" y "Alimentando mi esquizofrenia", demostrando que al final lo que captó todas las miradas no fueron besos ni fotos, sino la expectativa que genera cada movimiento de Karol G y Feid.

Por lo pronto, ambos artistas se ha mostrado enfocados en sus carreras musicales, sin tocar públicamente las cuestiones del corazón.