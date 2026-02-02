¿Habrá más homenajes a Yeison Jiménez? Esto reveló uno de sus colegas

Tras los emotivos homenajes que se le han realizado a Yeison Jiménez y su equipo de trabajo que falleció junto a él, Jhonny Rivera, uno de sus colegas más cercanos, rompió el silencio y dejó entrever si vendrán más homenajes para recordar el legado del artista.

¿Qué homenajes se han hecho a Yeison Jiménez?

Pocos días después de darse a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez en un accidente aéreo, varios de sus colegas se reunieron para rendirle un homenaje completamente gratuito, al que los fanáticos pudieron asistir para despedirse del artista.

Homenaje completo a Yeison Jiménez en Bogotá/Canal RCN

Este primer homenaje se llevó a cabo el miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, cuatro días después de su fallecimiento y un día después de que fuera cremado en una ceremonia privada. Al evento asistieron varios artistas, quienes interpretaron sus canciones en medio de una despedida simbólica.

Posteriormente, Sonia, quien era su esposa, junto a otros familiares, realizó una serie de recorridos para cumplir uno de los deseos del cantante antes de llevar sus cenizas a su finca en Fusagasugá, lugar en el que ahora reposan.

Homenaje a Yeison Jiménez en El Campín. (Foto Canal RCN).

El más reciente homenaje se realizó el pasado 31 de enero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. A diferencia del primero, este evento contó con boletería paga y reunió a reconocidos artistas del género.

¿Habrá más homenajes a Yeison Jiménez?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas, Jhonny Rivera reveló a sus cientos de seguidores que, en efecto, habría más homenajes a Yeison Jiménez. Esto ocurrió luego de que un seguidor le preguntara por qué no asistió al evento del pasado 31 de enero.

Ante esto, el cantante explicó que ya tenía compromisos adquiridos imposibles de cancelar. Además, mencionó que el homenaje realizado en El Campín no sería el último que se le haría a Yeison, por lo que seguramente podría participar en uno nuevo en el futuro.