Investigador paranormal intentó contactar a Yeison Jiménez y registró inquietante psicofonía

Investigador paranormal reveló impactante psicofonía al intentar contactar a Yeison Jiménez antes de su homenaje en El Campín.

Ingrid Jaramillo Rojas
Inquietante intento de contacto con Yeison Jiménez deja aterradora psicofonía
Inquietante intento de contacto con Yeison Jiménez deja aterradora psicofonía. (Foto Canal RCN | Freepik).

La muerte de Yeison Jiménez continúa consternando a los colombianos, quienes este sábado 31 de enero rendirán homenaje en un gran evento llevado a cabo en el Estadio Nemesio El Campín. Previo a este emotivo encuentro, un investigador paranormal intentó contactar al difunto artista y registró una inquietante psicofonía.

¿Qué se escucha en la psicofonía compartida por un investigador paranormal sobre Yeison Jiménez?

John Parra, investigador paranormal y parapsicólogo popular en redes sociales, realizó un intento de contactar al fallecido Yeison Jiménez antes de su homenaje en El Campín, que se llevará a cabo este sábado en la capital colombiana.

Difunden aterradora psicofonía atribuida a Yeison Jiménez
Difunden aterradora psicofonía atribuida a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN | Freepik).

En una serie de videos, Parra compartió lo que él considera evidencia de comunicación con el artista, formulando preguntas específicas como que mencionara el nombre de su esposa Sonia o relatara lo ocurrido durante el accidente que le quitó la vida.

Según el investigador, en la psicofonía se escuchan palabras características del círculo cercano de Yeison que falleció junto a él en el siniestro, como “jefe” o “temazo”. Además, en una parte del audio se perciben frases relacionadas con su hija Thaliana: “Thaliana, te amo, dilo. Dilo delante a él, dilo ya, dilo. Ayúdenme”, asegura Parra que se escucha en la grabación compartida en TikTok.

La psicofonía ha generado gran curiosidad entre los seguidores del artista, quienes siguen atentos a cualquier señal que podría interpretarse como un mensaje de Yeison Jiménez. Sin embargo, vale la pena destacar que este tipo de grabaciones no constituyen pruebas concluyentes de un contacto real con el espíritu del cantante.

¿Qué artistas participarán en el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín?

El homenaje “Mi Promesa Tour 2.0: el sueño del aventurero” se llevará a cabo este sábado 31 de enero a partir de las 3 p.m. en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Varios artistas se presentarán para honrar la memoria de Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

Entre los invitados estarán Natalia Jiménez, Andy Rivera, Pasabordo, Álex Campos, Chayín Rubio y la banda oficial de Yeison Jiménez, quienes prometen una tarde llena de emotivos tributos.

Psicofonía atribuida a Yeison Jiménez estremece a sus fans y desata escalofríos
Psicofonía atribuida a Yeison Jiménez estremece a sus fans y desata escalofríos. (Foto Canal RCN | Freepik).
