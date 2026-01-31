Investigador paranormal intentó contactar a Yeison Jiménez y registró inquietante psicofonía

La muerte de Yeison Jiménez continúa consternando a los colombianos, quienes este sábado 31 de enero rendirán homenaje en un gran evento llevado a cabo en el Estadio Nemesio El Campín. Previo a este emotivo encuentro, un investigador paranormal intentó contactar al difunto artista y registró una inquietante psicofonía.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Amiga de Yeison Jiménez reveló cómo era la relación de él con su mamá y su familia

¿Qué se escucha en la psicofonía compartida por un investigador paranormal sobre Yeison Jiménez?

John Parra, investigador paranormal y parapsicólogo popular en redes sociales, realizó un intento de contactar al fallecido Yeison Jiménez antes de su homenaje en El Campín, que se llevará a cabo este sábado en la capital colombiana.

Difunden aterradora psicofonía atribuida a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN | Freepik).

En una serie de videos, Parra compartió lo que él considera evidencia de comunicación con el artista, formulando preguntas específicas como que mencionara el nombre de su esposa Sonia o relatara lo ocurrido durante el accidente que le quitó la vida.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez expuso cruel comentario que recibió en medio del duelo: "nunca fue tu papá"

Según el investigador, en la psicofonía se escuchan palabras características del círculo cercano de Yeison que falleció junto a él en el siniestro, como “jefe” o “temazo”. Además, en una parte del audio se perciben frases relacionadas con su hija Thaliana: “Thaliana, te amo, dilo. Dilo delante a él, dilo ya, dilo. Ayúdenme”, asegura Parra que se escucha en la grabación compartida en TikTok.

La psicofonía ha generado gran curiosidad entre los seguidores del artista, quienes siguen atentos a cualquier señal que podría interpretarse como un mensaje de Yeison Jiménez. Sin embargo, vale la pena destacar que este tipo de grabaciones no constituyen pruebas concluyentes de un contacto real con el espíritu del cantante.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Banda de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte, previo a homenaje en El Campín

¿Qué artistas participarán en el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín?

El homenaje “Mi Promesa Tour 2.0: el sueño del aventurero” se llevará a cabo este sábado 31 de enero a partir de las 3 p.m. en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Varios artistas se presentarán para honrar la memoria de Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

Entre los invitados estarán Natalia Jiménez, Andy Rivera, Pasabordo, Álex Campos, Chayín Rubio y la banda oficial de Yeison Jiménez, quienes prometen una tarde llena de emotivos tributos.