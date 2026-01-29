Hija mayor de Yeison Jiménez expuso cruel comentario que recibió en medio del duelo: "nunca fue tu papá"

L a trágica muerte de Yeison Jiménezque aún conmociona al país, sigue siendo tema de conversación entre los seguidores del artista, quienes aún lamentan su fallecimiento el pasado 10 de enero en horas de la tarde tras sufrir un accidente aéreo en compañía de varios miembros de su equipo de trabajo.

¿Qué dijo la hija mayor de Yeison Jiménez en medio del duelo por la muerte del cantante?

En medio del duelo por la pérdida de su padre, Camila Jiménez, hija mayor del cantante, recientemente dio a conocer el malintencionado mensaje que recibió por parte de una seguidora.

"Yeison nunca fue tu papá, que no se te olvide que eres adoptada bebé", fue el mensaje que la mujer le escribió a la hija de Yeison.

¿Cuál fue la respuesta de Camila Jiménez, hija mayor de Yeison Jiménez?

Frente a las palabras de la internauta, la joven no dudó en responderle de manera contundente y, dejarle claro que, pese al comentario, él es su padre y nadie tiene el derecho a refutarlo.

"Por siempre será mi papá, duélale a quien le duela", respondió Camila por medio de una publicación en la red social TikTok en la que expuso la situación a la que se tuvo que enfrentar.

Como era de esperarse, las palabras de la mujer que señaló a Camila de no ser hija de Yeison, fueron ampliamente rechazadas y fueron objeto de duras críticas entre los usuarios de esta plataforma quienes se mostraron en desacuerdo con estas declaraciones y le expresaron su apoyo a la menor.

Este fue el cruel mensaje que recibió la hija mayor de Yeison Jiménez. Foto | Rodrigo Varela.

¿Camila Jiménez es hija de Yeison Jiménez?

Cabe señalar que, aunque Camila no es hija biológica de Yeison, el cantante la crió desde muy pequeña y le dio el cariño de un padre. Ella llegó a vivir con él y su madre en Bogotá cuando él decidió construir una vida familiar junto a ellos.

Camila Jiménez reveló comentario de seguidora malintencionada. Foto | Canal RCN.

Además de Camila, el ídolo de la música popular, fue padre de dos hijos más que nacieron como fruto de su relación con Sonia Restrepo, es decir, Thaliana Jiménez Restrepo y Santiago Jiménez Restrepo, el menor de los tres.