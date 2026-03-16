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Johanna Fadul expuso cambio de comportamiento de Juanse Quintero tras eliminación de Beba

Johanna Fadul reveló cómo cambió el comportamiento de Juanse Quintero tras la polémica que involucró a Beba.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Johanna Fadul revela cómo cambió Juanse Quintero tras salida de Beba
Johanna Fadul revela cómo cambió Juanse Quintero tras salida de Beba. (Foto Canal RCN).

La polémica entre Juanse Quintero, Beba y Johanna Fadul continúa más viva que nunca. La reconocida actriz reapareció en redes para exponer una rara actitud en su esposo en medio de esta situación que continúa generando debate en redes sociales.

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¿Cuál es la polémica que están protagonizando Juanse Quintero, Beba y Johanna Fadul?

Antes de que Beba fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, la reconocida influenciadora el comentó a Mariana Zapata que años atrás Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul se había intentado contactar con ella por medio de Instagram, el momento que claramente quedó registrado en cámara rápidamente se viralizó y llegó a manso de la actriz.

Beba pidió disculpas a Johanna Fadul tras comentario sobre Juanse Quintero
Beba habla tras el revuelo con Johanna Fadul por comentario sobre Juanse Quintero . (Fotos: Canal RCN)

Ante esto, Fadul decidió enfrentar a Juanse en busca de una explicación y este le demostró con pruebas que nunca le había escrito a Beba o mantenido algún tipo de conversación. Sin embargo, luego de que la influenciadora fuera eliminada de la competencia esta aclaró que nunca hubo un cruce de palabras, pero sí hubo una interacción insistente por parte de él: le dio ‘me gusta’ a fotos antiguas de su perfil de manera repetida.

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¿Juanse Quintero cambió su conducta con Johanna tras la eliminación de Beba?

Ahora bien, una vez Beba fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un video en el que expuso que su esposo estaba teniendo un comportamiento sospechoso.

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Según manifestó la actriz, su esposo estarían siendo más servicial con los quehaceres de la casa, y mucho más atento con ella, como si la culpa lo persiguiera, según sus propias palabras.

“Yo creo que tiene un cargo de conciencia; anda lavando platos, barriendo…”, comentó la actriz.

Posteriormente, decidió reclamarle por haberle dado ‘me gusta’ a fotos antiguas de la influenciadora, pero Quintero se defendió mencionando que eso pasó en 2024 cuando se encontraba revisando redes sociales en aquella ocasión.

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