Dominica Duque sorprendió a sus seguidores con un llamativo cambio de look

Dominica, reconocida presentadora de entretenimiento en Noticias RCN, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar un llamativo cambio de look, generando todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes no tardaron en comentar sobre su nueva apariencia.

Artículos relacionados Influencers Falleció reconocido influenciador colombiano famoso por su baja estatura: esto se sabe

¿Cuál es el nuevo look que luce Dominica Duque?

Con una serie de videos compartidos en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Dominica Duque dejó a sus seguidores a la expectativa por su nuevo cambio de look.

Dominica Duque sorprende a sus seguidores con un look inesperado. (Foto Canal RCN).

Durante este lunes 16 de marzo, la presentadora de Noticias RCN y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia fue mostrando poco a poco cómo avanzaba la transformación de su imagen.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Una invitada sorprendió a la hija de Andrea Valdiri con un lujoso viaje: ¿cuál fue el destino?

“Tengo la raíz muy oscura y no me quiero decolorar, así que vamos a ver qué solución encuentro”, comentó Duque.

La reconocida presentadora mostró parte del procedimiento, compartiendo tomas de algunos productos y técnicas aplicadas en su cabello para lograr una imagen renovada. Al llegar la noche, finalmente reveló el resultado: un tono más claro que realzó sus rasgos faciales.

Así luce Dominica Duque después de su sorprendente transformación de estilo. (Foto Canal RCN).

“Hicimos algo sutil, sin decolorar para no dañar el pelo, pero pensado para iluminar mi cara”, agregó junto al resultado final.

De esta manera, Dominica Duque logró el look que tanto quería: un tono más claro que ilumina su rostro, logrado sin decolorar para cuidar su cabello.

¿Cómo reaccionaron los internautas al nuevo look de Dominica Duque?

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron con sorpresa al nuevo look de Dominica Duque. A través de comentarios y mensajes en sus redes sociales, los seguidores elogiaron la transformación sutil de la presentadora de Noticias RCN y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara mostró a Emilia y enternecieron al combinar sus outfits para la ocasión

Comentarios como: “te ves preciosa, ese color te queda espectacular”, “Dominica con todo se ve preciosa”, “amiga, quedaste di-vi-naaa”, “A Dominica todo se le ve espectacular”, “pensé que sería algo más drástico, pero quedaste bella, amiga”, “no sabía que se podía lograr tonos claros sin decolorar, amooo”, fueron algunos de los que destacaron.