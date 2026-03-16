Mariana Zapata reaccionó al beso entre Marilyn Patiño y Renzo en congelado de La casa de los famosos

Marilyn Patiño y Renzo entraron a La casa de los famosos Colombia en medio del congelado y se dirigieron directamente a Mariana Zapata, donde dejaron ver su reacción al beso en vivo que se dieron.

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¿Cómo reaccionó Mariana Zapata al beso de Marilyn Patiño y Renzo en La casa de los famosos ?

Durante el congelado, cada uno tomó un lado de la sala para dirigirse a los participantes de la casa y expresar algunas palabras a varios de los famosos.

Marilyn le dijo a Alexa que era de su team, mientras que a Manuela le pidió que se moviera un poco más dentro de la competencia.

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No obstante, cuando estaba por terminar su tiempo en el congelado, Marilyn y Renzo se dirigieron nuevamente a los famosos y les contaron que durante el Carnaval de Barranquilla había comenzado su historia de amor.

Mariana Zapata no ocultó su reacción al beso de Marilyn y Renzo en el congelado. (Foto: Canal RCN)

Tras escuchar esto, varios participantes expresaron gestos de asombro, mientras que Mariana Zapata no pudo contener la sonrisa. Posteriormente, Marilyn y Renzo se besaron frente a sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia.

Y es que Marilyn y Renzo también se dirigieron a Eidevin para decirle que estuviera tranquilo con Mariana. Esto porque, cuando Renzo participó en La casa de los famosos, había mostrado interés en Mariana y en ese momento incluso hablaron de la posibilidad de tener algo entre ellos.

¿Qué hizo Marilyn Patiño a Mariana Zapata antes de salir de La casa de los famosos Colombia?

Antes de salir de la casa, Marilyn Patiño y Renzo se despidieron de los participantes. En ese momento, la actriz se dirigió nuevamente a Mariana y recreó su pose viral.

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Aunque Mariana no comprendió lo que hizo Marilyn, el gesto sí generó reacciones entre los participantes cuando pudieron volver a moverse. Incluso algunos expresaron que Marilyn había sido una buena jugadora dentro de la casa.

Mariana Zapata no ocultó su reacción al beso de Marilyn y Renzo en el congelado. (Foto: Canal RCN)

Además, comentaron sobre la relación entre ellos, pues recordaron que cuando ambos estaban en la casa, Renzo estaba muy interesado en Marilyn.

Lo cierto es que Karola, tras la salida de Renzo y Marilyn, le pedía al Jefe que pudiera haber más congelados de este tipo.