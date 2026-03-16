Beba lanza advertencia en su despedida y habla de un nuevo “viejo zorro” en La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia volvió a vivir un momento emotivo tras la salida de Beba de la Cruz, quien se convirtió en la más reciente eliminada.

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¿Qué dijo Beba en su última conexión en La casa de los famosos Colombia?

Antes de abandonar por completo La casa de los famosos, la exparticipante tuvo una última conexión con sus compañeros, en la que aprovechó para enviar varios mensajes que llamaron la atención dentro de la casa.

Durante este breve encuentro, Beba dejó ver que su salida, aunque fue sorpresiva para ella, también representó un momento cargado de emociones.

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Beba reaccionó a los momentos que se vivieron tras su eliminación y observó cómo lloró Mariana Zapata y las emotivas palabras que le dedicó en el 24/7.

La reacción de beba fue evidente, pues no pudo contener el llanto al escuchar sus palabras.

Beba lanza advertencia en su despedida y habla del “viejo zorro” en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Beba reaccionó con risas a las palabras que le enviaron Alexa y Yuli, quienes aprovecharon el momento para desearle lo mejor, a pesar de que durante la competencia no tuvieron una relación cercana entre ellas.

¿Qué mensaje envió Beba a algunos participantes de La casa de los famoso Colombia?

Beba aprovecho el corto tiempo para enviarles a sus excompañeros un mensaje que despertó la curiosidad entre los famosos en el que habló sobre: “abrir los ojos” dentro del juego y mencionó que muchos aún “no tenían descifrado el juego”.

Además, hizo referencia a un “viejo zorro que no es tan viejo”, frase que dejó varias interpretaciones entre quienes la escuchaban pues se refería a Tebi.

A Mariana le dijo que siguiera su intuición y que merecía continuar en la competencia. Además, señaló que dentro de la casa había participantes “berracos”, pero también algunos que, según sus palabras, parecían “comodines del público” y que no debían quedarse como “muebles” dentro del juego.

Beba lanza advertencia en su despedida y habla del “viejo zorro” en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Uno de los momentos más emotivos se dio cuando se dirigió a Valentino. Allí le expresó que lo quería y le dijo que sin importar lo que dijeran los demás su amistad había sido genuina. También les manifestó a Mariana y a Valentino que esperaba que lograran llegar lejos en la competencia.

Finalmente, Beba también envió un mensaje a Karola, a quien le dijo que aprovechara su paso por el programa como “la única costeña”.