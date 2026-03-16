Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Beba lanza advertencia en su despedida y habla de un nuevo “viejo zorro” en La casa de los famosos

Beba se despidió de La casa de los famosos Colombia y dejó un curiosos mensaje a sus excompañeros.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Beba se despide con indirectas en La casa de los famosos
Beba lanza advertencia en su despedida y habla del “viejo zorro” en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia volvió a vivir un momento emotivo tras la salida de Beba de la Cruz, quien se convirtió en la más reciente eliminada.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Beba en su última conexión en La casa de los famosos Colombia?

Antes de abandonar por completo La casa de los famosos, la exparticipante tuvo una última conexión con sus compañeros, en la que aprovechó para enviar varios mensajes que llamaron la atención dentro de la casa.

Durante este breve encuentro, Beba dejó ver que su salida, aunque fue sorpresiva para ella, también representó un momento cargado de emociones.

Artículos relacionados

Beba reaccionó a los momentos que se vivieron tras su eliminación y observó cómo lloró Mariana Zapata y las emotivas palabras que le dedicó en el 24/7.

La reacción de beba fue evidente, pues no pudo contener el llanto al escuchar sus palabras.

Beba se despide con indirectas en La casa de los famosos
Beba lanza advertencia en su despedida y habla del “viejo zorro” en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Beba reaccionó con risas a las palabras que le enviaron Alexa y Yuli, quienes aprovecharon el momento para desearle lo mejor, a pesar de que durante la competencia no tuvieron una relación cercana entre ellas.

¿Qué mensaje envió Beba a algunos participantes de La casa de los famoso Colombia?

Beba aprovecho el corto tiempo para enviarles a sus excompañeros un mensaje que despertó la curiosidad entre los famosos en el que habló sobre: “abrir los ojos” dentro del juego y mencionó que muchos aún “no tenían descifrado el juego”.

Artículos relacionados

Además, hizo referencia a un “viejo zorro que no es tan viejo”, frase que dejó varias interpretaciones entre quienes la escuchaban pues se refería a Tebi.

A Mariana le dijo que siguiera su intuición y que merecía continuar en la competencia. Además, señaló que dentro de la casa había participantes “berracos”, pero también algunos que, según sus palabras, parecían “comodines del público” y que no debían quedarse como “muebles” dentro del juego.

Beba de la Cruz sorprende con mensajes a Mariana, Valentino y Karola tras su eliminación
Beba lanza advertencia en su despedida y habla del “viejo zorro” en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Uno de los momentos más emotivos se dio cuando se dirigió a Valentino. Allí le expresó que lo quería y le dijo que sin importar lo que dijeran los demás su amistad había sido genuina. También les manifestó a Mariana y a Valentino que esperaba que lograran llegar lejos en la competencia.

Finalmente, Beba también envió un mensaje a Karola, a quien le dijo que aprovechara su paso por el programa como “la única costeña”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Prometido de Alexa habla de su apoyo hacia ella La casa de los famosos

Prometido de Alexa Torrex rompe el silencio y aclara si la seguirá apoyando en La casa de los famosos Colombia

Jhorman Toloza rompe el silencio y reveló si apoyará a Alexa Torrex tras su gusto por Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

Beba reaccionó a los rumores sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos La casa de los famosos

Beba aclaró el rumor sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos: ¿sí se baña o no?

Beba reaccionó a los comentarios en redes sobre si Mariana Zapata se baña en La casa de los famosos.

Karola se molesta con Valentino Lázaro. La casa de los famosos

Karola discutió con Valentino Lázaro y comparó sus actitudes con las de Alexa Torrex; así fue el momento

Karola reaccionó al calificativo de Valentino Lázaro y dejó claro que no permitirá esos comentarios de nadie dentro de la casa.

Lo más superlike

Dominica Duque impacta con un cambio de look Dominica Duque

Dominica Duque sorprendió a sus seguidores con un llamativo cambio de look

Dominica sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes sociales un llamativo cambio de look que no pasó desapercibido.

Falleció reconocida actriz de cine y televisión; su familia anunció la noticia Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció reconocida actriz; su hija anunció la devastadora noticia: ¿quién es?

Descubre qué dispositivos y sistemas operativos son compatibles con la app de Canal RCN y cómo descargarla para disfrutar su contenido. Tecnología

App de Canal RCN: estos son los dispositivos compatibles, conoce la lista

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo? Christian Nodal

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo?

Karol G aparece con nuevo cambio de look en los Premios Oscar 2026: ¿cómo lució? Karol G

Karol G aparece con nuevo cambio de look en los Premios Oscar 2026: ¿cómo lució?