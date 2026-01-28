Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Escalofriante psicofonía de Yeison Jiménez deja sin aliento a fans

Investigador paranormal que aseguró contactar a Yeison Jiménez compartió nuevas psicofonías del artista: pide ayuda.

Psicofonía atribuida a Yeison Jiménez estremece a sus fans y desata escalofríos
Psicofonía atribuida a Yeison Jiménez estremece a sus fans y desata escalofríos. (Foto Canal RCN | Freepik).

En las últimas horas se viralizó en redes sociales una serie de videos en la que el parapsicólogo John Barrera asegura haber tenido contacto con el difunto cantante Yeison Jiménez por medio de una spirit box; un artefacto que investigadores paranormales suelen utilizar para entablar este tipo de conversaciones con espíritus.

¿Qué revelan las aterradoras psicofonías de Yeison Jiménez?

En un nuevo video compartido en su cuenta oficial de TikTok, donde continúa acumulando una gran cantidad de seguidores, John Barrera dejó en evidencia que, supuestamente, Yeison Jiménez estaría pidiendo ayuda para lograr trascender.

Difunden aterradora psicofonía atribuida a Yeison Jiménez
Difunden aterradora psicofonía atribuida a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN | Freepik).

En el audio se da a entender que, al parecer, Yeison Jiménez no se encontraría solo y que las personas a su alrededor intentaron comunicarse a través de este contacto para manifestar que el artista necesitaba ayuda: “Él está aquí, él pide ayuda”.

Barrera menciona insistentemente que quiere tener contacto específicamente con Yeison Jiménez y, para esto, menciona su fecha de nacimiento, 26 de julio de 1991, logrando supuestamente entablar una conversación con el difunto artista, quien expresaría las siguientes palabras: “ilumíname, John, quema”.

Cabe aclarar que el contacto que el investigador asegura tener con Yeison Jiménez no comprueba que este sea real, y hasta el momento se desconoce si estas acciones se estarían realizando con la autorización de su familia.

Mientras algunos fanáticos se muestran asombrados por las supuestas psicofonías, otros piden que este tipo de prácticas se dejen de lado y se respete la memoria del cantante.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Yeison Jiménez?

En las últimas horas se dio a conocer un informe preliminar por parte de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) en el que detallan cómo habrían ocurrido los hechos que dejaron sin vida a Yeison Jiménez y cinco personas más el pasado sábado 10 de enero.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

En este se detalló que la avioneta de matrícula N325FA inició su despegue en el aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, alrededor de las 4:09 p. m. con rumbo a Medellín y dos minutos después la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno de la finca Marengo ubicada en la vereda Romita.

Así mismo se confirmó que no hubo fuego antes del impacto, así como también se esclareció que la aeronave cumplía con todos los requisitos técnicos para volar.

