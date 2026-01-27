Hijo de Arelys Henao se mostró preocupado por ella luego de la muerte de Yeison Jiménez

A pocos días de cumplirse un mes de la trágica muerte de Yeison Jiménez y su equipo de trabajo, Miguel Hurtado, hijo de la cantante Arelys Henao, habló por primera vez en una entrevista sobre la profunda preocupación que siente por su mamá tras haber estado presente en el lugar de los hechos.

¿Qué dijo el hijo de Arelys Henao tras la muerte de Yeison Jiménez?

Miguel Hurtado reveló en entrevista con un medio digital que estuvo presente en el lugar donde cayó la avioneta en la que se movilizaba Yeison Jiménez junto a su equipo, pocos minutos después de ocurrido el hecho.

Arelys Henao se despidió de Yeison Jiménez con sentidas palabras. Foto | Canal RCN.

El joven también contó que presenció el momento en el que se le dio aviso a Sonia, esposa del cantante, sobre lo sucedido.

“Yo estuve con los empresarios que fueron al lugar para confirmar si se trataba del avión de Yeison y entender qué había pasado. Fue un momento muy duro para todos. También estuve con la persona que tuvo que darle la noticia a Sonia”, relató.

Además, el futbolista confesó que la situación lo llevó a pensar inmediatamente en su madre, Arelys Henao, quien al igual que Yeison Jiménez, suele viajar constantemente en avión para cumplir con sus presentaciones en Colombia y en el exterior.

“Yo vi todo eso y enseguida pensé en mi mamá, que mantiene viajando en esos aviones. La vida es un suspiro y por eso siento que en vida hay que querer a la gente”, concluyó.

¿Yeison Jiménez tendrá un nuevo homenaje en Bogotá?

Luego de que se realizara un pequeño homenaje en el Movistar Arena de Bogotá, pocos días después de su fallecimiento, el equipo de Yeison Jiménez anunció que el concierto programado en el estadio El Campín se adelantará para el próximo 31 de enero, con el objetivo de rendir un nuevo homenaje al artista.

A diferencia del evento organizado en el Movistar Arena, este homenaje sí tendrá un costo. Quienes adquirieron sus boletas antes de la lamentable tragedia podrán asistir normalmente o solicitar la devolución de su dinero. Por su parte, las personas que no cuentan con entradas podrán comprarlas directamente a través de la empresa encargada de la venta de boletería.