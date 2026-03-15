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Laura Barjum destapó dolorosa verdad sobre sus exnovios, ¿qué le hicieron?

La exreina de belleza Laura Barjum, abrió su corazón para contar detalles de lo que vivió en sus anteriores relaciones sentimentales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Laura Barjum y Diego Sáenz en MasterChef Celebrity - Laura Barjum en Buen día Colombia.
Laura Barjum confesó que ya no cree en la monogamia. Foto | Canal RCN.

Laura Barjum, quien se convirtió en una de las recientes invitadas al programa 'Mujeres Sin Filtro', recientemente capturó la atención tras hacer inesperada confesión relacionada con su pasado amoroso, revelación que no pasó desapercibida en redes sociales y fue tema de conversación.

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¿Cuál fue la inesperada confesión que hizo Laura Barjum sobre su pasado amoroso?

Allí, la recordada exreina de belleza, abrió su corazón para contar en primer lugar, que todas sus exparejas le han sido infiel, situación que la ha llevado a no creer en la monogamia.

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A raíz de la difícil confesión, especialmente por la relación con la infidelidad de sus anteriores parejas, Laura no dudó en asegurar que, a raíz del mismo dolor que le ha causado la traición por parte de quienes en su momento fueron sus novios, contó que en muchas ocasiones sintió casi la necesidad de pagar con la misma moneda.

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"A mi me dieron muchas ganas de poner el cuerno, ay por favor, me dieron ganas de poner el cuerno no una sino varias veces y me arrepiento de no haberlo puesto", señaló con total convencimiento.

¿Laura Barjum reveló que todos sus exnovios le han sido infiel? Esto contó

Frente al tema, Natalia Sanint, una de las conductoras del programa, se mostró interesada en conocer si Barjum estaría dispuesta a tener un 'poliamor', interrogante al que la invitada respondió diciendo que no, pero admitiendo que tendría una relación basada en acuerdos que sean hablados.

Laura Barjum en MasterChef Celebrity.
Laura Barjum sorprendió con confesión sobre su pasado. Foto | Canal RCN.

En primer lugar, la también modelo y actriz cartagenera, contó que uno de esos acuerdos sería que ninguno de los dos se enterara de lo que cada uno haga, otro punto importante es que entre ambo se cuiden el corazón, lo cual implica no exponerse a situaciones que puedan herir sus sentimientos.

Así mismo, la exparticipante de MasterChef, aseguró que, en esta futura relación, es importante hacerse saber mutuamente qué situaciones le incomoda, y por último, pero no menos importante, no involucrarse con amigos o personas del mismo círculo social.

La revelación de la bella y talentosa virreina universal, desató varias posturas entre los internautas, sin embargo, en su gran mayoría, se mostraron de acuerdo con su postura, sobre todo después de haber sufrido varias decepciones amorosas.

Laura Barjum en MasterChef Celebrity.
Laura Barjum reveló que todos sus exnovios le fueron infiel. Foto | Canal RCN.
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