Martha Bolaños impactó con confesión sobre su orientación, ¿qué dijo?

Martha Isabel Bolaños,una de las figuras más importantes de la televisión nacional, recientemente captó la atención en redes sociales tras hacer importante revelación sobre su orientación y sus gustos a la hora de estar con una persona en la int1midad.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

¿Qué dijo Martha Isabel Bolaños sobre su orientación y sus gustos en la int1midad?

En medio de una entrevista que la reconocida actriz concedió al podcast de Eva Rey, se sinceró sobre varios aspectos de su vida, en especial sobre un tema que, muy seguramente le genera interés a muchos de sus seguidores y tiene que ver con sus relaciones con los hombres.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez manifestándose en un video: ¿qué hace?

Y es que, dicho por ella misma, se considera una mujer "supremamente difícil" y por eso mismo, pasa unos "veranos muy largo", es decir, mucho tiempo sin tener relaciones s3xuales.

Artículos relacionados Talento internacional Actor de Stranger Things sorprende al revelar que se acercará más a Dios: ¿dejará la actuación?

Frente a las declaraciones, la periodista comparó su situación con la de Natalia París, quien durante una entrevista le confesó ser una mujer "demis3xual", término que Bolaños terminó admitiendo al revelar que, a sí como la modelo, también es una persona que se identifica con esta orientación.

¿Cuál fue la impactante revelación que hizo Martha Isabel Bolaños sobre su orientación?

Respecto a cuál ha sido su "verano más largo", la actriz dijo que el periodo en el que más ha durado sin estar con alguien es un año y diez meses, confesión que la llevó a admitir que es mucho tiempo.



Así mismo, aseguró que prefiere no tener relaciones con nadie debido a que, en alguna oportunidad estuvo con alguien que la llevó a sentir náuseas, incluso descompensada, pues, según ella, puede percibir esa contaminación energética de algunas personas.

Esto dijo Martha Bolaños sobre su orientación. Foto | Canal RCN.

"Yo he vivido esa sensación después de quedar con nauseas, descompensada, te lo juro, entonces no, tiene que fascinarme", comentó.

En contraparte, la recordada participante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia admitió que esto es algo "muy de ella", con lo que finalmente se siente muy tranquila.

Por último, la caleña reiteró ser una persona que cuida mucho de su energía, por lo que en vez de entregar su precioso cuerp0 a alguien que no le atraiga, prefiere esperar a que llegue la persona indicada.