Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Martha Bolaños impactó con confesión sobre su orientación, ¿qué dijo?

La actriz Martha Isabel Bolaños se sinceró frente a las cámaras y reveló cuál ha sido "su verano más largo".

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Martha Bolaños en La casa de los famosos Colombia.
Martha Bolaños hizo inesperada confesión sobre su orientación. Foto | Canal RCN.

Martha Isabel Bolaños,una de las figuras más importantes de la televisión nacional, recientemente captó la atención en redes sociales tras hacer importante revelación sobre su orientación y sus gustos a la hora de estar con una persona en la int1midad.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Martha Isabel Bolaños sobre su orientación y sus gustos en la int1midad?

En medio de una entrevista que la reconocida actriz concedió al podcast de Eva Rey, se sinceró sobre varios aspectos de su vida, en especial sobre un tema que, muy seguramente le genera interés a muchos de sus seguidores y tiene que ver con sus relaciones con los hombres.

Artículos relacionados

Y es que, dicho por ella misma, se considera una mujer "supremamente difícil" y por eso mismo, pasa unos "veranos muy largo", es decir, mucho tiempo sin tener relaciones s3xuales.

Artículos relacionados

Frente a las declaraciones, la periodista comparó su situación con la de Natalia París, quien durante una entrevista le confesó ser una mujer "demis3xual", término que Bolaños terminó admitiendo al revelar que, a sí como la modelo, también es una persona que se identifica con esta orientación.

¿Cuál fue la impactante revelación que hizo Martha Isabel Bolaños sobre su orientación?

Respecto a cuál ha sido su "verano más largo", la actriz dijo que el periodo en el que más ha durado sin estar con alguien es un año y diez meses, confesión que la llevó a admitir que es mucho tiempo.


Así mismo, aseguró que prefiere no tener relaciones con nadie debido a que, en alguna oportunidad estuvo con alguien que la llevó a sentir náuseas, incluso descompensada, pues, según ella, puede percibir esa contaminación energética de algunas personas.

Martha Bolaños en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Martha Bolaños sobre su orientación. Foto | Canal RCN.

"Yo he vivido esa sensación después de quedar con nauseas, descompensada, te lo juro, entonces no, tiene que fascinarme", comentó.

En contraparte, la recordada participante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia admitió que esto es algo "muy de ella", con lo que finalmente se siente muy tranquila.

Por último, la caleña reiteró ser una persona que cuida mucho de su energía, por lo que en vez de entregar su precioso cuerp0 a alguien que no le atraiga, prefiere esperar a que llegue la persona indicada.

Martha Bolaños en La casa de los famosos Colombia.
Martha Bolaños habló de sus gustos e hizo inesperada confesión. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hija de Natalia Durán dejó a todos sorprendidos al cantar una icónica canción de Disney Talento nacional

Hija de Natalia Durán sorprendió con su voz tras interpretar canción de Disney

Mya Durán, hija de Natalia Durán, se unió al trend de audiciones de Disney en redes y sorprendió con su voz.

Mariana Zapata y Renzo Meneses en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Renzo Meneses habló sin filtros: esto dijo sobre un posible romance con Mariana Zapata

El exparticipante Renzo Meneses, abrió su corazón para dar a conocer si se dará una oportunidad con Mariana Zapata.

Altafulla preocupó a sus seguidores. Altafulla

Altafulla preocupa por su estado de salud tras aparecer con un bastón para poder caminar

El cantante Altafulla reapareció con bastón tras una lesión en San Andrés, generando preocupación entre sus seguidores.

Lo más superlike

El desgarrador mensaje que cierra la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Revelan desgarrador mensaje al cierre de la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez

Canción homenaje a Yeison Jiménez estrenó video musical que incluyó un nuevo mensaje final que sacó lágrimas.

Hijo de Sara Uribe muestra su apoyo. Sara Uribe

Jacobo, hijo de Sara Uribe, sorprendió al usar prendas en apoyo a su mamá para celebrar su cumpleaños

Revelan causa de muerte de reconocido influencer de una condición que no sabía que tenía Talento internacional

Revelan causa de muerte de reconocido influencer por una condición que no sabía que tenía

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo