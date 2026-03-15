Llegó al mundo la segunda hija de Marcela García Caballero y Sergio Chams; además, se confirmó el género del bebé, algo que se había mantenido oculto durante la etapa de embarazo de la influencer.

¿Cómo se llama la segunda hija de Marcela García Caballero y Sergio Chams?

La exreina del Carnaval de Barranquilla compartió la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram, donde ya superó el millón de seguidores. En una publicación conjunta con su esposo, se conocieron las primeras imágenes de ese momento en que se produce el encuentro entre madre e hija.

Las fotografías revelan detalles del parto de García Caballero, las reacciones de los abuelos y hasta la ansiedad de Chams mientras aguardaba por el nacimiento de su pequeña.

En una emotiva instantánea, se aprecia la reacción de Sergio Chams al ver por primera vez a su hija. Igualmente, otra imagen deja ver el momento en que Marcela pone su mano sobre el pecho de la recién nacida.



García Caballero y Chams decidieron llamar Amal a su hija; con esto, se confirmó que era una niña la que venía en camino. Cabe destacar que, los padres tomaron la decisión de dejar hasta el nacimiento la revelación del género.

Amal es la segunda hija del matrimonio entre Sergio Chams y Marcela García. La mayor es Fátima, cuyo nacimiento se confirmó en septiembre del 2023.

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La publicación de la exreina del Carnaval de Barranquilla se llenó de muchos comentarios en poco tiempo. Los internautas aprovecharon para felicitarla y le desearon lo mejor, ahora, con una segunda hija a bordo.

“Bendiciones para esa familia tan hermosa”, “Fátima tendrá una mejor amiga para toda la vida”, “felicitaciones Marce!!!! Que hermosuraaaa”, “mil bendiciones para Amal”, “Amal, bienvenida princesa”, “que fotoss taaan divinaasss”, “Felicidades … que nombre más lindo AMAL”.

En una publicación posterior, García Caballero contó una incidencia sobre los momentos previos a su parto. La influenciadora y empresaria comentó que Amal la “sorprendió” mientras adelantaba un evento en Barranquilla, aun así, agradeció que la pequeña le haya “cumplido” una promesa.

Anoche nos llegó un regalo de sorpresa… el poder de la palabra, en realidad siempre le dije: ‘si puedes, aguántate hasta después del 13 de marzo’ y al pie de la letra, me cumplió

¿Cuándo se casaron Marcela García, exreina del Carnaval de Barranquilla, y Sergio Chams?

Marcela García y Sergio Chams tienen una sólida relación amorosa. La pareja se casó en abril del 2021 tras tener que aplazar la boda tres veces. En primer lugar, por el nacimiento de la sobrina de la influenciadora y después por la pandemia del Covid-19, incluso, ambos dieron positivo para este virus.

Sergio Chams y Marcela García se pudieron casar en 2021 tras aplazar su boda varias veces. Foto: Referencia Freepik

El matrimonio finalmente se realizó en República Dominicana; primero sellaron su amor por lo civil y posteriormente en una ceremonia religiosa, a la que asistieron personalidades políticas del momento.

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Tras su exitoso paso por el Carnaval de Barranquilla, García Caballero ha emprendido distintos proyectos. Es cofundadora de una compañía de belleza y también destaca en redes por su rol como creadora de contenido.