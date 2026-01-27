Actor de Stranger Things sorprende al revelar que se acercará más a Dios: ¿dejará la actuación?
Un actor de Stranger Things sorprendió al revelar que se acercará más a Dios, despertando dudas sobre su futuro en la actuación.
El actor Caleb Reginald McLaughlin, conocido por interpretar a 'Lucas Sinclair' en la famosa serie de Netflix, Stranger Things, ha sorprendido a sus seguidores al revelar que se dedicaría a Dios y dejaría de brindarle tiempo a algo fundamental de su vida.
¿Qué dijo el actor Caleb Reginald McLaughlin de Stranger Things sobre dedicarse a Dios?
Luego del grandioso éxito que tuvo la serie Stranger Things en todo el mundo, varios integrantes del elenco continuaron con sus vidas privadas y otros de ellos en nuevos proyectos.
Sin embargo, el actor Caleb Reginald McLaughlin afirmó en medio de una entrevista para el pódcast Podcrushed que, tras las grabaciones, optó por llevar una relación más cercana con Dios en este 2026.
Siempre he sentido una conexión con Dios en mi espíritu. No puedo ni recordar cuándo empezó; siempre ha sido parte de mí. Pero hay niveles distintos, porque a veces uno se mete demasiado en el mundo, deja de orar y entra en una rutina automática", dijo.
Asimismo, reveló que para hacerlo, tuvo que dejar de un lado algo muy importante de su vida.
¿Dejará la actuación Caleb Reginald McLaughlin para dedicarse a Dios?
Luego de que el actor de 24 años expresara que quería dedicarse a Dios, muchos de sus seguidores lo asociaron con que no seguiría en la actuación.
No obstante, el propio actor aclaró en el pódcast mencionado que la decisión que tomó para acercarse a Dios no fue abandonar su carrera, sino limitar de manera significativa su tiempo en redes sociales.
Fui mucho a la iglesia con mi familia, dejé las redes sociales y empecé a conectarme más con la tierra y a hablar más con Dios. Ha sido realmente renovador", señaló.
¿Por qué decidió el actor Caleb Reginald McLaughlin alejarse de las redes sociales?
Caleb aseguró que su decisión de alejarse parcialmente de las redes sociales no estuvo relacionada con ningún evento específico ni con una crisis personal, sino que la describió como una elección de reajustar sus prioridades y mantener una relación espiritual.
Además, explicó que su decisión también se basó en recuperar ese equilibrio que tiene en medio de la vida profesional que lleva marcada por la exposición pública, el ritmo de trabajo y la presión mediática.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike