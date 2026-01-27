Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Actor de Stranger Things sorprende al revelar que se acercará más a Dios: ¿dejará la actuación?

Un actor de Stranger Things sorprendió al revelar que se acercará más a Dios, despertando dudas sobre su futuro en la actuación.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Actor de Stranger Things revela que deja las redes sociales para acercarse más a Dios
Protagonista de Stranger Things reveló los motivos que lo llevaron a acercarse a Dios y dejar lo que más le gusta. (Foto: Michael Loccisano/Getty Images/AFP)

El actor Caleb Reginald McLaughlin, conocido por interpretar a 'Lucas Sinclair' en la famosa serie de Netflix, Stranger Things, ha sorprendido a sus seguidores al revelar que se dedicaría a Dios y dejaría de brindarle tiempo a algo fundamental de su vida.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el actor Caleb Reginald McLaughlin de Stranger Things sobre dedicarse a Dios?

Luego del grandioso éxito que tuvo la serie Stranger Things en todo el mundo, varios integrantes del elenco continuaron con sus vidas privadas y otros de ellos en nuevos proyectos.

Elenco de Stranger Things
El elenco de Stranger Things asiste al estreno mundial de la quinta temporada de la serie. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Sin embargo, el actor Caleb Reginald McLaughlin afirmó en medio de una entrevista para el pódcast Podcrushed que, tras las grabaciones, optó por llevar una relación más cercana con Dios en este 2026.

Siempre he sentido una conexión con Dios en mi espíritu. No puedo ni recordar cuándo empezó; siempre ha sido parte de mí. Pero hay niveles distintos, porque a veces uno se mete demasiado en el mundo, deja de orar y entra en una rutina automática", dijo.

Asimismo, reveló que para hacerlo, tuvo que dejar de un lado algo muy importante de su vida.

Artículos relacionados

¿Dejará la actuación Caleb Reginald McLaughlin para dedicarse a Dios?

Luego de que el actor de 24 años expresara que quería dedicarse a Dios, muchos de sus seguidores lo asociaron con que no seguiría en la actuación.

No obstante, el propio actor aclaró en el pódcast mencionado que la decisión que tomó para acercarse a Dios no fue abandonar su carrera, sino limitar de manera significativa su tiempo en redes sociales.

Fui mucho a la iglesia con mi familia, dejé las redes sociales y empecé a conectarme más con la tierra y a hablar más con Dios. Ha sido realmente renovador", señaló.

Caleb Reginald McLaughlin, actor de Stranger Things
Caleb McLaughlin reveló que su prioridad es conectar de nuevo con Dios. (Foto: Mike Coppola/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

¿Por qué decidió el actor Caleb Reginald McLaughlin alejarse de las redes sociales?

Caleb aseguró que su decisión de alejarse parcialmente de las redes sociales no estuvo relacionada con ningún evento específico ni con una crisis personal, sino que la describió como una elección de reajustar sus prioridades y mantener una relación espiritual.

Además, explicó que su decisión también se basó en recuperar ese equilibrio que tiene en medio de la vida profesional que lleva marcada por la exposición pública, el ritmo de trabajo y la presión mediática.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ana María Estupiñán conmueve. Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán enterneció en la recta final de su embarazo: "Contamos los días y las horas"

La actriz Ana María Estupiñán compartió fotos junto a su esposo y un mensaje lleno de ternura en la espera de su hijo Emannuel.

Reconocido actor colombiano reveló que no fue contratado por “no ser famoso” Talento nacional

Reconocido actor colombiano reveló que no fue contratado por “no ser famoso”

Un reconocido actor reveló que no fue seleccionado en un casting por no ser considerado "famoso" por parte de la producción.

La Segura habló sobre su procedimiento estético y respondió a las críticas en redes La Segura

La Segura explicó por qué luce diferente tras el procedimiento estético: “la naturaleza”

La Segura habló sin filtros sobre su procedimiento estético luego de enfrentar críticas tras mostrar el resultado.

Lo más superlike

Eidevin López ya había intentado conquistar a Sofía Jaramillo. Mariana Zapata

Eidevin López reveló si intentará conquistar a Mariana Zapata tras la eliminación de Renzo Meneses

Eidevin López confesó sus sentimientos por Mariana Zapata y contó lo que hará, ahora que Renzo no estará en La casa de los famosos.

Falleció reconocido y legendario presentador de televisión Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido y legendario presentador de televisión

Expareja de Luis Alberto Posada opina sin filtros sobre Yeison Jiménez Luis Alberto Posada

Expareja de Luis Alberto Posada aviva la polémica al hablar de Yeison Jiménez: “personas ardidas”

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo