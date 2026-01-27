Actor de Stranger Things sorprende al revelar que se acercará más a Dios: ¿dejará la actuación?

El actor Caleb Reginald McLaughlin, conocido por interpretar a 'Lucas Sinclair' en la famosa serie de Netflix, Stranger Things, ha sorprendido a sus seguidores al revelar que se dedicaría a Dios y dejaría de brindarle tiempo a algo fundamental de su vida.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

¿Qué dijo el actor Caleb Reginald McLaughlin de Stranger Things sobre dedicarse a Dios?

Luego del grandioso éxito que tuvo la serie Stranger Things en todo el mundo, varios integrantes del elenco continuaron con sus vidas privadas y otros de ellos en nuevos proyectos.

El elenco de Stranger Things asiste al estreno mundial de la quinta temporada de la serie. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Sin embargo, el actor Caleb Reginald McLaughlin afirmó en medio de una entrevista para el pódcast Podcrushed que, tras las grabaciones, optó por llevar una relación más cercana con Dios en este 2026.

Siempre he sentido una conexión con Dios en mi espíritu. No puedo ni recordar cuándo empezó; siempre ha sido parte de mí. Pero hay niveles distintos, porque a veces uno se mete demasiado en el mundo, deja de orar y entra en una rutina automática", dijo.

Asimismo, reveló que para hacerlo, tuvo que dejar de un lado algo muy importante de su vida.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez manifestándose en un video: ¿qué hace?

¿Dejará la actuación Caleb Reginald McLaughlin para dedicarse a Dios?

Luego de que el actor de 24 años expresara que quería dedicarse a Dios, muchos de sus seguidores lo asociaron con que no seguiría en la actuación.

No obstante, el propio actor aclaró en el pódcast mencionado que la decisión que tomó para acercarse a Dios no fue abandonar su carrera, sino limitar de manera significativa su tiempo en redes sociales.

Fui mucho a la iglesia con mi familia, dejé las redes sociales y empecé a conectarme más con la tierra y a hablar más con Dios. Ha sido realmente renovador", señaló.

Caleb McLaughlin reveló que su prioridad es conectar de nuevo con Dios. (Foto: Mike Coppola/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados Talento nacional Influencer colombiano revela cómo fue estafado al intentar entrar a la casita de Bad Bunny en Medellín

¿Por qué decidió el actor Caleb Reginald McLaughlin alejarse de las redes sociales?

Caleb aseguró que su decisión de alejarse parcialmente de las redes sociales no estuvo relacionada con ningún evento específico ni con una crisis personal, sino que la describió como una elección de reajustar sus prioridades y mantener una relación espiritual.

Además, explicó que su decisión también se basó en recuperar ese equilibrio que tiene en medio de la vida profesional que lleva marcada por la exposición pública, el ritmo de trabajo y la presión mediática.