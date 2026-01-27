Influencer colombiano revela cómo fue estafado al intentar entrar a la casita de Bad Bunny en Medellín

El famoso influencer colombiano Ami Rodríguez ha confesado a sus seguidores cómo lo estafaron cruelmente cuando quiso entrar a la casita de Bad Bunny en Medellín.

¿Cómo fue estafado el influencer colombiano Ami Rodríguez al intentar entrar a la casita de Bad Bunny en Medellín?

Por medio de su cuenta de Instagram, donde suma más de cuatro millones de seguidores, el influencer y youtuber colombiano Ami Rodríguez contó que dos semanas antes de que se llevaran a cabo los conciertos de Bad Bunny en Medellín, fue contactado por su equipo para invitarlo a ser parte de su pequeña gira por Colombia.

Bad Bunny se presentó tres días en Medellín, Colombia, con su tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS. (Foto: Ezequiel Becerra/AFP)

Emocionado y muy seguro al ver que los correos eran corporativos por los logos y demás detalles, decidió seguir en conversación con el "supuesto equipo" del 'Conejo Malo', quienes le ofrecieron vuelos y hospedaje gratis.

Sin embargo, le pidieron que si deseaba ser parte de las personas que estarían en la casita de Bad Bunny, debería pagar un millón de pesos, a lo que él accedió, pero horas después se daría cuenta de que fue estafado.

¿Cómo se dio cuenta Ami Rodríguez de que había sido estafado por el supuesto "equipo" de Bad Bunny?

El influencer contó que, tras aceptar la supuesta invitación con tiquetes incluidos para viajar a Medellín, descubrió en el aeropuerto que el vuelo no existía.

A esto se sumó que, al verificar el hotel donde presuntamente se hospedaría en la ciudad, también confirmó que era falso. Cuando intentó comunicarse por el chat en el que se coordinó todo, ya había sido bloqueado.

Ami apuntó que esto le quedó de enseñanza para tener en cuenta varios factores antes de pasar dinero a desconocidos, quedándose triste debido a que ya se había hecho ilusiones con vivir la experiencia completa.

El falso equipo de Bad Bunny solicitó un millón de pesos a Ami Rodríguez con la promesa de que estuviera en la casita del 'Conejo Malo'. (Foto: Emma McIntyre/Getty Images/AFP)

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Ami Rodríguez tras conocerse la estafa de la que fue víctima?

Por medio de los comentarios de su publicación, varios de sus fans lamentaron lo sucedido y le expresaron al youtuber ser más desconfiado con este tipo de mensajes que llegan inesperadamente a los correos o mensajes privados.

Asimismo, otros aprovecharon la situación para burlarse de lo ocurrido con el bogotano y comentaron en tono sarcástico, incluso haciéndose pasar por otros cantantes de su agrado para pedirle dinero.