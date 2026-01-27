Samantha Correa rompe el silencio y revela que reguetoneros le han escrito tras ser vinculada con Blessd

Samantha Correa, la famosa creadora de contenido paisa que fue vinculada con Blessd hace unos meses, ha decidido romper su silencio y revelar qué famosos cantantes de reguetón le han escrito para conquistarla.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

¿Qué famosos cantantes de reguetón le han escrito a Samantha Correa?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de TikTok, donde supera los catorce millones de seguidores, la influencer paisa Samantha Correa abrió su vida privada y sorprendió a sus fans al confesar que algunos reconocidos reguetoneros le han escrito para invitarla a salir.

Blessd fue vinculado sentimentalmente con la influencer trans Samantha Correa. (Foto: Jose R. Madera/Getty Images/AFP)

Fiel a su característico humor, la creadora de contenido trans bromeó inicialmente asegurando que ninguno le había escrito. Sin embargo, tras ser desmentida en tono jocoso por un amigo que se escucha de fondo, quien le recordó que incluso tenía pantallazos, terminó admitiendo que sí fueron varios los artistas que la contactaron.

Aunque evitó revelar nombres, dejó algunas pistas que despertaron la curiosidad de sus seguidores, quienes en los comentarios volvieron a recordar a Blessd.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez manifestándose en un video: ¿qué hace?

¿Qué pistas reveló Samantha Correa sobre los cantantes de reguetón que le escribieron para conquistarla?

Samantha aseguró que fueron tres los cantantes de reguetón que le escribieron, pero también manifestó que hubo varios que ya no se encuentran en la industria, pero que en su época fueron un furor.

Hay unos que no son tan famosos ya. Pero si contamos los que no son tan famosos, son bastantes", dijo en medio de risas.

No obstante, un comentario de su amigo despertó de nuevo su vínculo con Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd.

Samantha Correa y su amigo habrían dado una pista de que Blessd sería presuntamente uno de los reguetoneros que le escribió. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP

¿Qué comentario del amigo de Samantha Correa volvió a vincularla con Blessd?

En el video, que rápidamente se volvió viral y ya acumula miles de reproducciones y "me gusta", varios seguidores comenzaron a especular en los comentarios sobre la identidad de los artistas que le habrían escrito a Correa.

Entre las teorías, muchos apuntaron a Blessd, luego de que en un momento del audiovisual su amigo, al desmentirla cuando ella negó los mensajes, mencionara que tenía una "pantalla azul", insinuando la existencia de capturas de una conversación.

El detalle no pasó desapercibido para los fans, quienes asociaron el color con el intérprete de 'Como Oreo'.