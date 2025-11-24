Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Samantha Correa abrió su corazón tras la polémica con Blessd y Pirlo: “Me inventaron un novio”

Samantha Correa cuenta sobre sus días difíciles y así reaccionó cuando le preguntaron por Blessd.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Samantha Correa cuenta todo sobre sus días difíciles y la polémica con Blessd
Así reaccionó Samanta Correa a los señalamientos con Blessd. (Foto: AFP)

Samantha Correa, la influencer relacionada con Blessd tras la canción de Pirlo, sorprendió a sus seguidores con un video en TikTok donde reveló lo que le ha sucedido recientemente.

¿Qué dijo Samantha Correa sobre la polémica con Blessd tras los señalamientos de Pirlo?

La creadora de contenido comenzó explicando que no sabía si lo que le ocurría era por la crisis de los 20, sus hormonas, mercurio retrógrado, el karma o todo acumulado.

“Pero me han pasado tantas cosas”, confesó, revelando que decidió salir de fiesta para distraerse.

Sin embargo, agregó que decidió apoyarse en la Inteligencia Artificial y asistir a terapia tras varios días difíciles.

Entre risas contó que incluso intentó tomar clases de cocina, aunque esto la enfermó. “No sé cómo voy, pero ahí voy”, aseguró Samantha Correa.

Samantha Correa cuenta todo sobre sus días difíciles y la polémica con Blessd
Así reaccionó Samanta Correa a los señalamientos con Blessd. (Foto: AFP)

En el largo video, además de compartir varias anécdotas, hizo una reveladora confesión: le inventaron un novio. “Yo no tengo novio y no es por fea ni por tans, pero me van a dedicar la canción de Materialista interesada…”, dijo mientras cantaba la canción de Silvestre Dangond.

Terminó diciendo que este mes le habían pasado muchas cosas, algunas no tan agradables, pero remató: “Lo importante es que acá estoy y no me dejo”.

¿Qué reacción causaron las confesiones de Samantha Correa?

Como era de esperarse, muchos internautas comentaron que le faltaba un pedazo de la historia, a lo que la influencer respondió: “Ya les conté media vida, ¿qué más quieren?”. Sin embargo, otros insistieron mencionando la polémica con el cantante urbano Blessd:

“Ella busca la manera de decirnos, pero no sabe cómo” o “¿Tu personaje tiene pelo azul?”

Mientras tanto, otros seguidores le escribieron mensajes como “Date tu tiempo, nosotros esperamos…”.

Samantha Correa cuenta todo sobre sus días difíciles y la polémica con Blessd
Así reaccionó Samanta Correa a los señalamientos con Blessd. (Foto: AFP)

Además, Samantha Correa ya había compartido un video en el que decía que le gustaba “ver el mundo arder” seguido de “¡Sóltame, suéltame!”, mensaje que muchos interpretaron como una indirecta tras los señalamientos de Pirlo contra Blessd.

Por ahora la influencer no ha desmentido ni afirmado los fuertes señalamientos en lo que la involucran con el cantante urbano paisa Blessd.

 

