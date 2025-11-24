La Segura mostró un incidente navideño y dejó ver la ternura de su hogar: "Se acabaron todas"

La magia de la temporada navideña suele traer consigo momentos inolvidables, y en el caso de La Segura, esa mezcla de ilusión y espontaneidad se convirtió en una curiosa anécdota.

La Segura e Ignacio Baladán sufren percance con la decoración navideña. (Foto Canal RCN)

la creadora de contenido vivió un episodio que generó carcajadas y también dejó ver el lado más humano de su hogar.

¿Qué pasó con las villas navideñas que compró La Segura?

Todo comenzó con la compra de cuatro villas decorativas, un detalle muy popular en estas fechas navideñas para ambientar los espacios.

Según las palabras de La Segura, tres de las cuatro piezas llegaron dañadas.

Lejos de molestarse, La Segura decidió compartir la situación con sus seguidores, mostrando el incidente con humor.

¿Es la primera navidad de Baby Lucca, hijo de La Segura?

En medio de la explicación apareció Ignacio Baladán, chef uruguayo y pareja de La Segura, junto al pequeño Baby Lucca, quien ya estaba quemando sus últimas energías antes de irse a dormir.

Esta navidad será especial para ellos, pues se trata de la primera que celebran juntos tras la llegada de Lucca, un motivo que hace que cada detalle cobre un significado aún más profundo.

Además de los preparativos, La Segura atraviesa un proceso personal importante: su recuperación tras la lipectomía realizada después del embarazo.

Más allá de las villas dañadas, lo que realmente quedó en evidencia fue la manera en que La Segura y su familia disfrutan cada instante, incluso aquellos que no salen como se esperaba.

La creadora de contenido convirtió un contratiempo en un momento de unión, mostrando que la verdadera esencia de la navidad no está en los adornos, sino en la calidez de quienes los comparten.

La Segura y Baladán han dejado ver que cada preparación está pensada para vivir la primera navidad del pequeño con ilusión y ternura.

La recuperación de La Segura tras la lipectomía también forma parte de este proceso. La Segura ha contado que, aunque ha sido un camino de paciencia y cuidados, se siente agradecida de poder vivir estas fechas rodeada de amor y con la energía suficiente para disfrutar de cada detalle.

lo que comenzó como una anécdota divertida con unas villas navideñas dañadas terminó convirtiéndose en un retrato entrañable de una familia que celebra la vida de Lucca, la unión y la esperanza que trae consigo la navidad.

Finalmente, La Segura confirmó que buscaron la devolución del dinero y que están es busca de nuevas villas porque según ella, están muy escasas.