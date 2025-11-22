Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Costa de Marfil rompe el silencio después de la final de Miss Universo, ¿apoya el resultado o no?

Olivia Yacé, Costa de Marfil, sorprendió hablando en español y dando su postura respecto a la final de Miss Universo 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Olivia Yacé, Fátima Bosch
Costa de Marfil rompe el silencio después de la final de Miss Universo | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Se terminó Miss Universo 2025 y la ganadora fue la representante de México, Fátima Bosch Fernández. No obstante, otros rostros que sonaban para tener la corona universal era la candidata de Costa de Marfil, Olivia Yacé.

¿Por qué Olivia Yacé, Costa de Marfil, era favorita para ganar Miss Universo 2025?

Olivia Yacé fue de las favoritas para ser Miss Universo 2025. La modelo y educadora logró llegar al selecto Top 5, luego quedó de cuarta finalista en el certamen de belleza más importante del mundo.

Algo que llamaba la atención de Costa de Marfil, aparte de su visión social y pasarela, era que habla inglés, español y francés.

Precisamente, el periodista venezolano Eduardo Muria logró tener declaraciones en redes sociales con Olivia tras la final de Miss Universo, allí la reina demostró su desenvolvimiento hablando español y rompió el silencio.

Olivia Yacé
Olivia Yacé en su pasarela de traje de playa en Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

¿Qué opinó Olivia Yacé tras no ganar Miss Universo 2025?

Lo que le preguntaron a Olivia Yacé fue su opinión respecto a que varios decían que la corona universal estaba entre ella y la representante de Venezuela, Stephany Abasali.

"Yo no voy a decir nada, pero solamente gracias a Dios por todo, yo trabajo mucho con mi equipo y con las personas que amo, para mi país. Estoy muy orgullosa de que pasé para mi país y eso es lo único que puedo decir", expresó Costa de Marfil.

Sin embargo, aseguró que su destino lo puso en las manos de Dios, de modo que respetó el resultado y que la corona universal la hubiese obtenido México.

 

¿Qué sigue para Olivia Yacé, Costa de Marfil, tras terminar Miss Universo 2025?

Por otro lado, interrogaron a Olivia Yacé sobre lo que se viene para ella luego de Miss Universo, asombró porque comentó que su etapa en los certámenes de belleza habría llegado a su fin.

"Yo ya he terminado con los concursos de belleza, Miss Universo fue el último y gracias por todo", concluyó.

Al escuchar a Costa de Marfil hablando español, los internautas quedaron sorprendidos y no dudaron en escribir comentarios como: "Que bella, hasta habla español, lo único que le faltó fue volar", "A ella lo que le vienen son grandes cosas", "La reina que queremos", "Una reina completa".

