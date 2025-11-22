Pichingo reveló el verdadero ambiente que se vivió en MasterChef Celebrity 2025

Aunque logró ser parte del Top 6 y obtener la filipina de MasterChef Celebrity 2025, Diego Alexander Gómez Aristizábal, más conocido como Pichingo, fue eliminado de la competencia de cocina del Canal RCN.

Pichingo, quien es un comediante y su sello característico son las trovas, se ha mostrado plenamente agradecido por haber tenido la oportunidad de participar en MasterChef Celebrity.

Artículos relacionados Miss Universo Los mejores memes y reacciones que dejó la coronación de la nueva Miss Universo 2025

¿Cómo fue la experiencia de Pichingo en MasterChef Celebrity 2025?

Luego de que una celebridad es eliminada, realiza una gira de medios en la que cuenta parte de su experiencia. Pichingo no fue la excepción y habló de lo que vivió en la producción culinaria; de hecho, reveló el ambiente que hubo.

Pichingo charló con Radio Uno de RCN y lo primero que contó fue que su experiencia en MasterChef fue "maravillosa", a la vez que destacó el cariño recibido por parte de la gente, el cual calificó como el mayor premio.

Después de esto, vino la pregunta acerca del ambiente y convivencia en MasterChef Celebrity 2025.

Pichingo logró tener la filipina de MasterChef | Foto del Canal RCN.

¿Cómo fue el ambiente y la convivencia en MasterChef Celebrity 2025?, según Pichingo

A diferencia de lo que algunos piensan, el humorista reveló que la convivencia fue buena, todos tenían un buen trato, entre otros aspectos.

Artículos relacionados Blessd Así se veía la mujer trans con la que relacionan a Blessd cuando era hombre

"Excelente ambiente laboral. Fue una temporada muy amena, todos fuimos muy amigos, bueno, no faltaron las diferencias, pero dentro de la cocina, nada personal", manifestó.

En la misma corriente de ideas, Pichingo señaló que él tuvo una buena relación con todas las celebridades, hasta el punto en el que no le ve problema a trabajar con cualquiera.

¿Qué más reveló Pichingo sobre MasterChef Celebrity?

Entretanto, la amistad más entrañable del ahora exparticipante de MasterChef Celebrity 2025 fue con las actrices Carolina Sabino y Patricia Grisales.

"Yo sabía en qué momento meterle todo el 'perrenque' y sabía en qué momento decir aquí no me tengo que matar mucho, aquí puedo pasar de agache. Creo que utilicé eso como estrategia", confesó Pichingo.

El día que eliminaron a Pichingo de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Miss Universo Presentador de Miss Universo 2025 sacó a la luz lo que contenía el sobre final con la ganadora

Finalmente, el comediante señaló que antes de entrar a la producción del Canal RCN no sabía cocinar mucho, solo lo básico.

Se aproxima la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025 el martes 25 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. por el Canal RCN. Clic aquí.