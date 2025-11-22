Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tras dos meses de la muerte de B-King, Sofía Avendaño dedica emotivas palabras a su madre

Sofía Avendaño dedicó emotivo mensaje a la mamá de B-King tras dos meses de la muerte del cantante: “siempre estaré”.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Tras la pérdida de B-King, Sofía Avendaño conmueve con mensaje a su madre
Sofía Avendaño dedica palabras llenas de cariño a la mamá de B-King. (Foto Canal RCN).

Este 22 de noviembre se cumplen dos meses desde que se confirmó la muerte de Bayron Sánchez, B-King, hallado en una carretera del Estado de México tras una semana de haber sido reportado como desaparecido. Sofía Avendaño, amiga cercana de la familia, dedicó un emotivo mensaje a su madre en este difícil momento.

¿Cuál fue el mensaje que Sofía Avendaño dedicó a la madre de B-King?

Adriana Salazar, madre del difunto cantante B-King, aprovechó una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por Sofía Avendaño a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, para agradecerle por haber estado presente en este difícil proceso de pérdida.

Dos meses de la muerte de B-King
A dos meses de la muerte de B-King, su hermana y su madre lo recuerdan con emotivos mensajes. (Foto de AFP)

Recordemos que Sofía Avendaño fue la primera figura pública en pronunciarse tras la desaparición del joven artista colombiano, pidiendo a sus seguidores que ayudaran a difundir la información hasta llegar a oídos de las autoridades competentes y que se ordenara una búsqueda más completa del cantante.

"Sofi, gracias por estar en estos momentos dolorosos", escribió Salazar.

Ante esto, Sofía Avendaño decidió responderle de manera pública, junto a una fotografía de las dos, agradeciéndole por su amistad, destacando grandes cualidades de la mujer y asegurándole que siempre estaría presente para ella y su familia.

"Gracias a ti mi Nana bella. Te adoro, mi reina linda, eres el ser más noble y bueno. Gracias a ti y a todas por tantos consejos para ser mejor persona, siempre estaré, las quiero".


¿Quién era B-King, el cantante colombiano hallado sin vida en México?

Vale la pena recordar que B-King era un joven cantante colombiano que llevaba años incursionando en la música urbana. Alcanzó gran popularidad durante su relación con la DJ Marcela Reyes, la cual terminó rodeada de polémicas.

El sentido mensaje de la madre de B-King
La madre de B-King conmueve con mensaje de nostalgia por su hijo. (Foto: Canal RCN - Freepik)

B-King viajó a México para cumplir su primera presentación internacional, un sueño que logró concretar, pero que pocos días después le costó la vida. Fue reportado como desaparecido y, una semana después, hallado sin vida en una carretera del Estado de México.

Actualmente, los restos del cantante reposan en uno de los cementerios más reconocidos de Medellín, Colombia.

