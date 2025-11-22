Sara Uribe enseñó la tierna sorpresa que su hijo le tenía preparada tras su reencuentro

La reconocida presentadora colombiana Sara Uribe enterneció a sus cientos de fanáticos al compartir la tierna sorpresa que su hijo Jacobo le preparó tras reencontrarse con él, después de una larga jornada laboral lejos de casa.

¿Cómo fue el reencuentro entre Sara Uribe y su hijo Jacobo?

Vale la pena recordar que por la naturaleza de su trabajo Sara Uribe debe viajar constantemente a diversas partes dentro y fuera del país, por lo que hay temporadas en las que suele estar alejada de su hijo, y esta vez no fue la excepción.

Sara Uribe comparte el gesto más adorable que recibió de Jacobo tras su ausencia. (Foto Canal RCN).

La presentadora colombiana tuvo que pasar unos días fuera de la ciudad para llevar a cabo un compromiso laboral en la costa en donde, en compañía de otras personalidades influyentes asistieron.

Tras cumplir con este compromiso, lo primero que Sara Uribe hizo fue tomar un avión de regreso a casa y así reunirse una vez más con su pequeño hijo, producto de su relación con el exfutbolista Freddy Guarín.

Sara Uribe enseña la sorpresa que recibió de su hijo tras pasar tiempo separados. (Foto Canal RCN).

Al llegar a casa, la presentadora no dudó en grabar el emotivo reencuentro con su hijo Jacobo, quien le tenía preparada una sorpresa de bienvenida.

¿Cuál fue la sorpresa que Jacobo le tenía preparada a Sara Uribe tras su regreso a casa?

Según se observa en el video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Sara Uribe fue recibida con un acto de servicio por parte de su pequeño hijo, quien decidió arreglar su cama para que la presentadora pudiera descansar de su viaje laboral.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el peluche de felpa que el pequeño puso en medio de la cama junto a dos cartas escritas por él mismo que fueron enseñadas por la misma Sara Uribe.

En ellas, el pequeño le expresaba a la presentadora lo mucho que la amaba, además de plasmar en dibujos su pequeña familia conformada por los dos y su osito de peluche.