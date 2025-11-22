El agropecuario, ex de Aida Victoria Merlano, enternece las redes con emotiva foto como papá presente

El creador de contenido Juan David Tejada, conocido como El agropecuario y expareja de Aida Victoria Merlano, compartió una fotografía que rápidamente capturó la atención de sus seguidores.

El agropecuario causa furor en redes al mostrar su rol de padre. (Foto de Aida Victoria Merlano) (Fotos del bebé y del vaquero Freepik)

Artículos relacionados Miss Universo Los mejores memes y reacciones que dejó la coronación de la nueva Miss Universo 2025

¿Qué compartió en sus redes sociales el agropecuario junto a su hijo Emiliano?

En la imagen aparece alimentando con tetero a su hijo Emiliano, un gesto paternal que generó comentarios divididos.

Para algunos seguidores fue una muestra de amor y responsabilidad, mientras que otros lo interpretaron como una estrategia para ganar visibilidad en medio de las polémicas que han rodeado su vida personal.

La fotografía, acompañada de un mensaje emotivo dirigido a Emiliano, refleja la faceta más tierna del creador de contenido.

“Te amo, Emi”, escribió el agropecuario en su publicación.

La vida de Tejada ha estado marcada por su relación con la influencer Aida Victoria Merlano, con quien compartió la llegada de Emiliano.

Sin embargo, semanas después del nacimiento del pequeño, la pareja decidió poner fin a su vínculo amoroso.

Artículos relacionados Blessd Así se veía la mujer trans con la que relacionan a Blessd cuando era hombre

¿Por qué terminaron Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Según lo expresado por Aida, las diferencias en el estilo de vida del agropecuario, sumadas a problemas económicos y desacuerdos personales, fueron factores determinantes en la ruptura.

Desde entonces, cada aparición pública de Tejada ha estado bajo la lupa de los internautas.

La ruptura entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano no solo marcó un giro en sus vidas personales, sino que también se convirtió en uno de los episodios más comentados en el mundo digital colombiano.

La ruptura no solo sorprendió por la cercanía con el nacimiento de Emiliano, sino también por la manera en que ambos expusieron sus diferencias ante la opinión pública.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado fue captada bailando con un misterioso cantante, ¿de quién se trata?

La influencer dejó claro que, aunque había cariño, las discusiones constantes y la falta de acuerdos sobre cómo enfrentar la nueva etapa como padres hicieron imposible continuar juntos.

Por otro lado, Tejada defendió su posición asegurando que la decisión de separarse fue un intento de evitar que los conflictos crecieran y afectaran aún más la estabilidad de la familia.

En varias ocasiones ha manifestado que su prioridad es Emiliano y que, pese a las diferencias con su expareja, busca mantener un vínculo cercano con su hijo.