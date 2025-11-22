Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El agropecuario, ex de Aida Victoria Merlano, enternece las redes con emotiva foto como papá presente

Juan David Tejada sorprendió con una tierna fotografía que expone su rol como padre y enternece a sus seguidores en redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juan David Tejada enternece las redes.
El agropecuario enternece con fotografía junto a su hijo Emiliano. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del bebé y del vaquero Freepik)

El creador de contenido Juan David Tejada, conocido como El agropecuario y expareja de Aida Victoria Merlano, compartió una fotografía que rápidamente capturó la atención de sus seguidores.

Juan David Tejada reaparece con su hijo.
El agropecuario causa furor en redes al mostrar su rol de padre. (Foto de Aida Victoria Merlano) (Fotos del bebé y del vaquero Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué compartió en sus redes sociales el agropecuario junto a su hijo Emiliano?

En la imagen aparece alimentando con tetero a su hijo Emiliano, un gesto paternal que generó comentarios divididos.

Para algunos seguidores fue una muestra de amor y responsabilidad, mientras que otros lo interpretaron como una estrategia para ganar visibilidad en medio de las polémicas que han rodeado su vida personal.

La fotografía, acompañada de un mensaje emotivo dirigido a Emiliano, refleja la faceta más tierna del creador de contenido.

“Te amo, Emi”, escribió el agropecuario en su publicación.

La vida de Tejada ha estado marcada por su relación con la influencer Aida Victoria Merlano, con quien compartió la llegada de Emiliano.

Sin embargo, semanas después del nacimiento del pequeño, la pareja decidió poner fin a su vínculo amoroso.

Artículos relacionados

¿Por qué terminaron Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Según lo expresado por Aida, las diferencias en el estilo de vida del agropecuario, sumadas a problemas económicos y desacuerdos personales, fueron factores determinantes en la ruptura.

Desde entonces, cada aparición pública de Tejada ha estado bajo la lupa de los internautas.

La ruptura entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano no solo marcó un giro en sus vidas personales, sino que también se convirtió en uno de los episodios más comentados en el mundo digital colombiano.

La ruptura no solo sorprendió por la cercanía con el nacimiento de Emiliano, sino también por la manera en que ambos expusieron sus diferencias ante la opinión pública.

Artículos relacionados

La influencer dejó claro que, aunque había cariño, las discusiones constantes y la falta de acuerdos sobre cómo enfrentar la nueva etapa como padres hicieron imposible continuar juntos.

Por otro lado, Tejada defendió su posición asegurando que la decisión de separarse fue un intento de evitar que los conflictos crecieran y afectaran aún más la estabilidad de la familia.

En varias ocasiones ha manifestado que su prioridad es Emiliano y que, pese a las diferencias con su expareja, busca mantener un vínculo cercano con su hijo.

Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano terminaron en septiembre.
El agropecuario y Aida Victoria Merlano terminaron semanas después del nacimiento de Emiliano. (Foto de Aida Victoria Merlano Canal RCN) (Foto del vaquero Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La advertencia de Cami Pulgarín tras la polémica de Blessd y Pirlo Blessd

Cami Pulgarín reaccionó a la polémica entre Blessd y Pirlo: "no jueguen con fuego”

Cami Pulgarín se unió a la conversación al opinar sobre la polémica entre Blessd y Pirlo, y aprovechó para lanzar una advertencia.

Marcelo Cezán sorprende a sus seguidores. Marcelo Cezán

Marcelo Cezán derritió corazones al cantar a dúo con su esposa y mostrar su lado más romántico

Marcelo Cezán y su esposa dejaron ver su conexión a través de la música en un video que generó ternura y admiración en redes.

El tierno audio de Inti que Cazzu compartió y que conquistó a todos sus seguidores Cazzu

Cazzu derritió corazones al publicar tierno audio de su hija, Inti

Cazzu derritió corazones al compartir un tierno audio de su hija Inti con el que dejó ver una de sus facetas más dulces.

Lo más superlike

Pepe Aguilar sorprendeal referirse así a Christian Nodal durante un almuerzo familiar Pepe Aguilar

Pepe Aguilar causa revuelo tras comentario ‘despectivo’ a Christian Nodal: Así reaccionó Ángela

Pepe Aguilar sorprendió con la forma en que se refirió a Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar.

Ornella Vanoni murió, según medios italianos, en su casa de Milán. Talento internacional

Murió una de las grandes voces de la música: Laura Pausini le dedicó mensaje

Pichingo MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo reveló el verdadero ambiente que se vivió en MasterChef Celebrity 2025

La lección de Greeicy Rendón y Mike Bahía a su hijo sobre el trato a los demás. Greeicy

Greeicy revela una historia de infancia que marcó la forma en que elige a sus parejas

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece: ¿de qué tratan?