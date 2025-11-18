Valentina Taguado fue captada bailando con un misterioso cantante, ¿de quién se trata?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado fue grabada en un momento cercano con un misterioso cantante durante un show en VIVO generando revuelo en redes.

Valentina Taguado causa revuelo al ser captada bailando con un cantante de música urbana.

La locutora del programa ¿Qué hay pa’ dañar? y actual miembro del top 5 de MasterChef Celebrity, Valentina Taguado, se hizo viral en un clip que ha causado revuelo entre sus seguidores.

Valentina Taguado se hace viral por aparecer en un concierto de un cantante urbano.

En medio de un evento en vivo, una escena breve pero cargada de gestos cercanos la mostró junto a un cantante, generando una ola de comentarios en redes.

El video, que circula en plataformas como TikTok e Instagram, muestra a Valentina Taguado compartiendo tarima con el cantante Montaño en lo que parece ser una presentación musical.

En las imágenes, ambos se ven bailando con cercanía, intercambiando gestos afectuosos y culminando con un abrazo que causó furor entre los internautas que no dudaron en sacar sus interpretaciones.

Algunos seguidores interpretan el momento como parte del espectáculo, mientras que otros sugieren que podría haber algo más entre ellos.

¿Quién es el cantante que fue captado bailando con Valentina Taguado?

Montaño es un cantante barranquillero que ha venido ganando espacio en la escena musical urbana.

Su propuesta mezcla ritmos caribeños con letras románticas, lo que le ha permitido conectar con una audiencia joven y diversa.

Su canción “Animal” ha logrado posicionarlo como una de las voces emergentes del Caribe colombiano.

¿Cómo avanza Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Mientras tanto, Valentina continúa destacándose en la competencia culinaria de MasterChef Celebrity Colombia, donde ha logrado mantenerse entre los cinco mejores participantes de la temporada, junto a Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila.

Por ahora, ni ella ni Montaño han hecho declaraciones sobre el video que los muestra juntos.

Lo que ocurrió en tarima permanece como un episodio abierto, mientras Valentina Taguado y Montaño continúan desarrollando sus carreras en escenarios distintos, pero igualmente visibles.

Valentina Taguado baila con el cantante Montaño y genera una ola de comentarios en redes sociales.
