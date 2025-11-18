Laura de León reapareció en redes tras fractura en su pie: aclaró rumores de amputación
La actriz Laura de León compartió nuevos detalles sobre su reciente fractura en el pie y aclaró los rumores sobre una posible amputación.
La reconocida actriz colombiana Laura de León preocupó a sus seguidores al revelar hace pocos días que se había fracturado uno de sus pies, lo que la obligó a recibir atención médica inmediata y a mantener la zona completamente inmovilizada. Sin embargo, a raíz de esto habrían comenzado a circular en redes rumores sobre una posible amputación, por lo que decidió pronunciarse al respecto.
¿Cuál fue la fractura que sufrió Laura de León en uno de sus pies?
Según comentó en su momento la actriz de 37 años, sin revelar mayores detalles de lo ocurrido, había sufrido una fractura en uno de los huesos del meñique del pie derecho. La actriz mencionó que a raíz de esto debía usar muletas durante los próximos 30 días, pero que su recuperación total tardaría al menos cuatro meses.
"Fractura oblicua, no desplazada diafisaria distal del 5to metatarsiano, no desplazada, con edema de los tejidos blandos adyacentes. No se aprecian lesiones osteoporóticas de tipo traumático reciente. Las relaciones articulares están preservadas", se lee en el diagnostico médico de la radiografía que le fue realizada por el personal correspondiente.
¿Amputarán el pie de Laura de León tras fractura? Esto dijo la actriz
Aunque la actriz solo mencionó su diagnóstico, un video del aspecto de su pie, compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, habría causado impacto entre los internautas. Muchos le preguntaron si su pie podría ser amputado debido a su apariencia actual.
En el video se aprecia una tonalidad verde, algo común en este tipo de lesiones, pero que alarmó a varios de sus seguidores. A raíz de esto, Laura de León decidió aclarar la situación y afirmó que no iba a perder su pie. Explicó que simplemente estaba mostrando el color de su piel actual como parte de un chiste que no fue bien recibido.
"Ay, no, lo que me han dicho después de que puse lo del verdín. Eso no es verdín, amigos. Primero que todo me dijeron que pobre médico, que pásate un pañito húmedo... otro, ¿te van a amputar el pie? No, ven acá, Dios quiera que eso no pase nunca; el verde es normal por la fractura, por el golpe, por la caída".