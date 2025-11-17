Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

La actriz Gabriela Spanic sorprendió a sus millones de fanáticos en redes sociales tras revelar su cambio físico.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón hace advertencia pública contra La Piry tras salir de 'La mansión de Luinny'

¿Qué se hizo Gabriela Spanic?

La mexicana compartió a través de su cuenta de Instagram, donde suma más de tres millones de seguidores, imágenes de lo que ha sido su transformación.

En una de sus publicaciones reposteó una revelación de la clínica en la que demostró los cambios que se hizo tras someterse a varios procedimientos de rejuvenecimiento facial en Brasil.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio tras ausencia de Feid en los Latin Grammy 2025, ¿confirmó ruptura?

¿Qué se hizo Gabriela Spanic?

En la publicación se ve el rostro de la actriz de cómo lucía antes y cómo se ve ahora con los procedimientos que decidió hacerse.

En las instantáneas se ve la impactante transformación que tuvo y cómo ahora se ve más joven.

En la descripción del post, la clínica dio a conocer los procedimientos que le hicieron:

Lifting temporal (hilos PDO)

Hilos PDO faciales

Relleno de labios

Relleno de mentón

Relleno de pómulos

Láser Red Touch

Artículos relacionados Sara Corrales Esposo de Sara Corrales rompió en llanto tras embarazo: así se enteró que sería papá

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el cambio físico de Gabriela Spanic?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios por su nueva apariencia y detallaron lo bien que se ve, además de señalar que se quitó 20 años de encima.

Sin embargo, otros no tardaron en criticarla y señalar que muchos de los procedimientos que se hizo pueden ser perjudiciales a futuro y causarle el efecto contrario.

Otros por su parte, indicaron que debía aceptar su edad y no hacerse tantos procedimientos comparándola con la actriz y cantante Ninel Conde, a quien han llenado de críticas señalando que ha cambiado por completo sus facciones del rostro tras la cantidad de intervenciones que se ha hecho en su cara.

Por ahora, Gabriela Spanic sigue revelando cómo va su proceso tras sus cambios físicos y continúa entreteniendo a sus fanáticos con sus publicaciones en redes sociales, donde muestra no solo sus tips de belleza, sino también sus proyectos y su estilo de vida, que tanta atención suele acaparar de sus millones de admiradores alrededor del mundo.