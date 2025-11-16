Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón hace advertencia pública contra La Piry tras salir de 'La mansión de Luinny'

Internautas quedaron muy sorprendidos con las palabras que publicó Yina Calderón tras encuentro con La Piry fuera del reality.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Yina Calderón lanza divertida "advertencia" contra La Piry durante paseo en yate
Yina Calderón lanza divertida "advertencia" contra La Piry durante paseo en yate/ Archivo RCN

Yina Calderón y La Piry protagonizaron uno de los momentos más tensos del reality de convivencia internacional: La mansión de Luinny, un enfrentamiento que casi termina con la expulsión de la empresaria colombiana. Sin embargo, lo que comenzó como una rivalidad imparable se ha transformado en una inesperada y genuina amistad que sorprende a sus seguidores.

El incidente entre ambas quedó grabado en la memoria de los fanáticos del reality. Todo comenzó cuando Yina Calderón intentaba arreglarse el cabello y descubrió que su secador tenía polvo adentro, producto de un sabotaje. La responsable fue La Piry, la participante dominicana, quien llevaba semanas cruzando palabras fuertes con la empresaria de fajas.

¿Por qué Yina Calderón hizo advertencia pública contra La Piry tras salir de 'La mansión de Luinny'?

Con el paso de los días dentro de la mansión, la tensión entre Yina y La Piry comenzó a disiparse. Las conversaciones, la convivencia forzada y quizás el respeto mutuo que surgió del conflicto inicial, fueron transformando su relación hasta convertirse en una amistad que ha trascendido las paredes del reality.

Recientemente, ambas junto a otros excompañeros del programa se reunieron fuera de cámaras para disfrutar de un plan en yate, demostrando que los lazos creados durante la convivencia siguen firmes. Las imágenes del encuentro muestran a un grupo unido, disfrutando del sol, el mar y la buena compañía.

Fue precisamente durante este paseo náutico cuando Yina Calderón, fiel a su estilo directo y sin filtros, lanzó una advertencia pública contra La Piry.

"Ella no sabe que ahora la voy a tirar al mar... la pajarraca ahogada", expresó Yina, quien acompañó con un emoji de risas, lo que para muchos fue interpretado como una broma y para otros como una clara advertencia.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos ante la advertencia pública de Yina Calderón a La Piry?

La broma, que hace referencia directa al momento en que lanzó a La Piry al jacuzzi, fue tomada con buen humor por la mayoría de internautas, incluida la propia dominicana. Lejos de generar tensión, el comentario evidenció la confianza y el nivel de amistad que ahora existe entre ellas, donde pueden bromear sobre el incidente que casi termina con la participación de Yina en el reality.

Los seguidores de ambas celebraron el video y la evolución de su relación. Otros destacaron la madurez de ambas al dejar atrás los desacuerdos e incluso auguraron que entre Yina y las participantes de otros países se forjaron lazos muy estrechos.

