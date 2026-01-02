Juan Palau se une a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia: así lo confirmó El Jefe

A pocos días del inicio de la tercera temporada, El Jefe de La casa de los famosos Colombia confirmó el ingreso de una nueva celebridad. Se trata del joven cantante y actor Juan Palau.

¿Quién es Juan Palau, el cantante que estará en La casa de los famosos Colombia?

Juan Palau es un artista de 32 años que ha logrado consolidarse como una figura relevante tanto en la música urbana como en la televisión. Su carrera artística inició con el dúo Revolver, proyecto con el que dio sus primeros pasos en la industria musical.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia suma una nueva celebridad: el cantante Juan Palau. (Foto del Canal RCN)

Posteriormente, se lanzó como solista, explorando géneros urbanos con influencias afrolatinas. Entre sus lanzamientos más destacados se encuentran "Perreo" y "Duele", canciones con las que ha marcado una fusión de reguetón, ritmos afro urbanos y letras emotivas que reflejan autenticidad y cercanía con su público.

Además de su faceta musical, Palau ha ganado reconocimiento como actor y no es la primera vez que participa en un reality. En 2023 participó en Survivor, la isla de los famosos, donde dejó ver la importancia que tienen para él su familia y su conexión espiritual.

Ahora, los televidentes e internautas tendrán la oportunidad de conocer aún más estas facetas del cantante bogotano, así como otros aspectos de su vida personal.

En el ámbito digital, Juan Palau cuenta con una presencia sólida. A través de sus redes sociales comparte su música, proyectos y momentos personales, y en Instagram suma cerca de medio millón de seguidores.

¿Quiénes son los famosos confirmados para la tercera temporada y cuándo es el estreno?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se estrenará el próximo 12 de enero a las 8:00 p. m. Los televidentes podrán seguir cada detalle a través del Canal RCN, además de las cámaras en vivo 24/7 disponibles en la aplicación oficial.

Participantes de La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

Con la confirmación de Juan Palau, ya son 18 las celebridades que formarán parte de esta nueva temporada del reality que promete dar de qué hablar en redes sociales.

Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith y Yuli Ruiz ingresaron por los votos del público.

A estos nombres se suman las celebridades confirmadas directamente por El Jefe: Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba de la Cruz, Jay Torres y Juan Palau.