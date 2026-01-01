Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura contó la incertidumbre que vivió con su bebé en Año Nuevo, ¿qué pasó?

La Segura celebró su primer Año Nuevo con su bebé Lucca y relató el tierno momento que vivió junto a Ignacio Baladán.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento

La Segura e Ignacio Baladán celebran su primer Año Nuevo como padres. (Foto del Canal RCN e Imagen de Freepik)

La Segura y su pareja, el chef peruano Ignacio Baladán, vivieron su primer Año Nuevo junto a su bebé, Lucca. La reconocida influenciadora caleña compartió con sus seguidores la incertidumbre que enfrentaron durante esta fecha tan especial.

¿Qué pasó con el bebé de La Segura en Año Nuevo?

Como suele ocurrir con muchos padres primerizos, la pareja se preguntó si debía despertar al bebé a la medianoche para darle su primer abrazo del 2026 y desearle un feliz Año Nuevo.


La Segura vivió un emotivo Año Nuevo junto a Ignacio Baladán y su bebé. (Foto del Canal RCN e Imagen de Freepik)

La Segura e Ignacio publicaron inicialmente una foto con gestos de tristeza, dando a entender que no despertarían a Lucca. Sin embargo, el sonido de los fuegos artificiales terminó despertando al pequeño y, finalmente, pudieron abrazarlo y compartir juntos el inicio del nuevo año.

“¿Ustedes creyeron que se iban a librar de mí?”, dijo La Segura en tono jocoso, imitando la voz de un bebé, mientras cargaba al pequeño en medio de la oscuridad.

En el video se observa que Lucca, de ocho meses, estaba muy despierto y con pocas ganas de volver a dormir.

“¿Quién se despertó a las 12 de la noche para desearnos un feliz Año Nuevo? ¡Vamos a pasar fiestas! Te amo, mi amor. Hermanas, se despertó a las 12 en punto y dijimos: vamos a darle el feliz año”, contó la caleña entre risas.

¿Cuántos años cumplió La Segura?

Por estos días, La Segura estuvo muy celebrada, ya que su cumpleaños es el 29 de diciembre. Tras la Navidad, su familia festejó sus 33 años, aunque la influencer bromeó diciendo que en realidad eran “27 y punto”.


Así La Segura reveló cuál fue su mejor regalo de cumpleaños. (Foto de Canal RCN)

Natalia, nombre de pila de la creadora de contenido, aseguró que su mejor regalo es su hijo y poder compartir cada momento con él.

Por su parte, Ignacio Baladán la sorprendió con un lujoso reloj que no fue fácil de descubrir. El chef preparó una pila de cajas, de mayor a menor tamaño, para alargar la sorpresa.

Durante estas fechas especiales, La Segura ha estado rodeada de sus seres más queridos, entre ellos su mamá y su abuela, quienes han aprovechado el tiempo en familia para consentir al bebé y demostrarle todo su amor.

