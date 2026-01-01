Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Muere Isiah Whitlock Jr., actor de La Ley y el Orden y The Wire, a los 71 años: ¿cuál fue la causa?

A pocas horas de terminar el 2025, se confirmó la muerte de Isiah Whitlock Jr., de 71 años, reconocido actor de Estados Unidos.

Lisbeth Sarmiento
Confirman la muerte de Isiah Whitlock Jr.
Hollywood lamenta la muerte de Isiah Whitlock Jr., actor de The Wire. Su agente confirmó la noticia. (Foto de AFP)

A pocas horas de que terminara 2025, el mundo del entretenimiento internacional se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Isiah Whitlock Jr., actor estadounidense de 71 años, recordado por sus interpretaciones en diversas producciones televisivas, entre ellas La Ley y el Orden.

¿Quién confirmó la muerte de Isiah Whitlock Jr., actor de La Ley y el Orden?

El fallecimiento fue confirmado por Brien Liebman, agente del actor, quien a través de sus redes sociales lamentó la partida de su amigo y cliente.

“Con tremenda tristeza comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si lo conocían, lo amaban”, escribió Liebman junto a un carrusel de emotivas imágenes.

Muere Isiah Whitlock Jr. a los 71 años
Falleció Isiah Whitlock Jr., actor estadounidense con una destacada carrera en cine y televisión. (Foto de aFP)

El agente también destacó tanto las habilidades actorales como la calidad humana de Whitlock Jr.

“Un actor brillante y una persona aún mejor. Que su recuerdo sea siempre una bendición. Nuestros corazones están rotos. Se le echará mucho de menos”, agregó.

El cineasta Spike Lee se sumó a las reacciones tras la noticia, publicando una fotografía junto al actor en Instagram y dedicándole unas sentidas palabras: “Hoy me enteré del fallecimiento de mi muy querido hermano Isiah Whitlock. Que Dios lo bendiga”.

¿Cuál fue la causa de muerte de Isiah Whitlock Jr.?

De acuerdo con la prensa internacional, el actor falleció de manera repentina luego de enfrentar una breve enfermedad, información que fue confirmada por su agente en declaraciones a los medios.

Muere Isiah Whitlock Jr., actor de La Ley y el Orden
La muerte de Isiah Whitlock Jr., actor de The Wire y La Ley y el Orden, fue confirmada por su agente. (Foto de AFP)

Hasta el momento, no se han entregado más detalles sobre lo ocurrido en la ciudad de Nueva York.

¿En qué producciones participó Isiah Whitlock Jr.?

Nacido el 13 de septiembre de 1954 en South Bend, Indiana, Estados Unidos, Whitlock Jr. alcanzó gran reconocimiento por su papel de Clay Davis en la serie The Wire.

Además, participó en episodios de La Ley y el Orden, Veep y Your Honor.

En el cine, trabajó en varias películas dirigidas por Spike Lee, como 25th Hour y BlacKkKlansman. Asimismo, prestó su voz en producciones animadas como Cars 3 y Lightyear.

