Evaluna protagoniza emotivo reencuentro con Ricardo Montaner en Buenos Aires; todo quedó en video

Evaluna viajó a Buenos Aires y sorprendió a Ricardo Montaner con Índigo y Amaranto, todo quedó registrado en un emotivo momento.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Evaluna sorprendió a Ricardo Montaner antes de su concierto en Buenos Aires
Evaluna acompañó a sus hijas al concierto de Ricardo Montaner por primera vez. (Foto: AFP)

Evaluna Montaner viajó a Buenos Aires junto a sus hijas para sorprender a su papá, Ricardo Montaner, en medio de sus presentaciones en Argentina.

¿Cómo fue la sorpresa de Evaluna a Ricardo Montaner?

La cantante quiso que Índigo y Amaranto vivieran por primera vez la experiencia de ver a su abuelo en concierto, una tradición que ella misma ha disfrutado desde pequeña según lo ha contado en varias entrevistas.

Evaluna sorprendió a Ricardo Montaner antes de su concierto en Buenos Aires
Evaluna acompañó a sus hijas al concierto de Ricardo Montaner por primera vez. (Foto: AFP)

La esposa de Camilo preparó el viaje sin que el cantautor lo supiera. Con maletas listas, emprendió rumbo a la capital argentina, donde Montaner ofrecer un par de conciertos este fin de semana.

El reencuentro quedó registrado en video, el cual fue compartido por la misma Evaluna quien dejó ver la inesperada reacción que tuvo Ricardo Montaner.

A través de su cuenta de Instagram, Evaluna publicó el momento exacto en el que ella y sus hijas aparecen frente al intérprete.

En el clip se observa la reacción del artista al notar la presencia de su hija y sus nietas, visiblemente emocionado.

“28 años viéndote en concierto. No me podía perder este. Te amo”, escribió Evaluna para acompañar el emotivo video.

¿Qué dijo Ricardo Montaner sobre su relación con Evaluna?

Por su parte, Ricardo Montaner también compartió el instante en su perfil. “El amor infinito hace cosas como esta. Índigo y Amaranto llegaron a Buenos Aires y van a verme por primera vez en un concierto. Yo no puedo más de tanta emoción”, expresó el cantante.

En los comentarios, agregó: “¿Cómo me hacen esto? Me volví loco de amor abrazándote… abrazándolos. ¡Ay cuánto los amo!”, palabras que acompañaron las imágenes del abrazo con su nieta Índigo.

Evaluna sorprendió a Ricardo Montaner antes de su concierto en Buenos Aires
Evaluna acompañó a sus hijas al concierto de Ricardo Montaner por primera vez. (Foto: AFP)

La relación entre Ricardo Montaner y Evaluna ha sido cercana a lo largo de los años. En distintas ocasiones, el artista ha compartido mensajes dedicados a su hija menor, a quien ha descrito como “la luz” de sus ojos.

En una publicación anterior, el cantante contó que el nombre Evaluna fue elegido por Marlene, inspirado en un libro de Isabel Allende.

También ha hablado de cómo su amor por su hija se multiplicó cuando lo convirtió en abuelo de Índigo y Amaranto.

