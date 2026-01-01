Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino Lázaro contó el imprevisto que cambió sus planes de Año Nuevo: "no fue fácil"

Un inconveniente obligó a Valentino Lázaro a cambiar sus planes de Año Nuevo y permanecer en Colombia, lejos de su familia.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Valentino Lázaro paso Año Nuevo sin su familia
Valentino Lázaro no pudo salir de Colombia en Año Nuevo. (Foto del Canal RCN)

Valentino Lázaro contó este primero de enero de 2026 que sus planes para salir de Colombia y celebrar el Año Nuevo con su familia cambiaron a última hora debido a un inconveniente con su documentación.

¿Por qué Valentino no pudo salir de Colombia en Año Nuevo?

Según explicó el propio creador de contenido, su destino para despedir el 2025 y recibir el nuevo año era Estados Unidos. Sin embargo, no pudo viajar porque tuvo que renovar su visa y no alcanzó a tener los documentos listos a tiempo.

Valentino Lázaro pasó Año Nuevo sin su familia
“Este año las fiestas fueron diferentes”, contó Valentino Lázaro al explicar por qué no logró viajar a Estados Unidos para despedir el 2025. (Foto del Canal RCN)

“Este año las fiestas fueron diferentes. Mi familia se fue para Navidad a Estados Unidos y yo me quedé en Colombia porque mi visa se vencía en enero. Como la envié a renovar, me retuvieron el pasaporte durante un mes”, contó.

Este inconveniente lo obligó a pasar las festividades lejos de su familia. Valentino celebró junto a amigos: estuvo en Cali con La Jesuu y el 31 de diciembre llegó a Medellín para reencontrarse con otros allegados.

“Así que mientras ellos están allá, yo ando por acá, aprendiendo que no todo siempre sale como uno lo planea”, agregó el influencer en una de sus historias.

Además, aprovechó el momento para agradecer a sus seguidores por el apoyo recibido durante todo el 2025.

Valentino Lázaro pasó Año Nuevo sin su familia
Valentino Lázaro planeaba recibir el 2026 junto a su familia en Estados Unidos, pero un trámite migratorio le impidió salir del país. (Foto del Canal RCN)

¿Qué enfermedad padece Valentino Lázaro?

En marzo de 2025, durante una entrevista en el pódcast Un tal Alfredo, Valentino Lázaro reveló que padece varias condiciones de salud mental y que asiste regularmente a consultas psiquiátricas.

“Esto es algo que nunca he contado: tengo esquizofrenia”, confesó en ese espacio.

El influenciador explicó que en ocasiones experimenta episodios psicóticos que le generan una sensación de desconexión con la realidad, pero que ha aprendido a convivir con la enfermedad.

“Entro en un episodio en el que siento que no estoy en la realidad, tengo paranoia y me miro las manos y siento que no son mías”, relató.

Asimismo, aseguró que ha sufrido episodios de ansiedad, especialmente tras la muerte de su padre. En el pódcast, Valentino destacó que ha logrado manejar su condición gracias al acompañamiento de profesionales de la salud y al apoyo constante de su familia.

¿Qué ha compartido Valentino Lázaro sobre su vida?
Valentino ha recordado momentos difíciles que atravesó / (Foto del Canal RCN)
