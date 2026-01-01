P!nk preocupa a sus fans tras ser hospitalizada: “Me enfureceré contra la muerte”

Alecia Beth Moore-Hart, más conocida como P!nk, fue hospitalizada en las últimas horas de 2025. La propia cantante compartió una selfie desde la clínica y entregó detalles sobre su estado de salud.

“Dejaré todo mi dolor atrás en 2025”, escribió la artista junto a la imagen publicada en sus redes sociales.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri y Lowe León sorprenden al celebrar juntos el Año Nuevo

¿Por qué fue hospitalizada P!nk en vísperas de 2026?

La cantante de 46 años reveló que sería intervenida nuevamente para reemplazarle discos cervicales, lo que indica que sus problemas en la columna continúan.

P!nk sorprendió a sus seguidores al confirmar que fue hospitalizada y que deberá someterse a una nueva cirugía en el cuello. (Foto de AFP e Imagen de Freepik)

“Termino el año respetando, cuidando y reparando mi cuerpo. Me van a poner dos discos nuevos y brillantes en el cuello. Una nueva cicatriz, un nuevo recordatorio de que estoy apreciando esta vida que tengo y usándola en todo lo que vale”, expresó en su mensaje.



La intérprete de temas como 'All Out of Fight' y 'What About Us' también contó que despediría el 2025 sola, desde la habitación del hospital, mientras su familia disfrutaba de la nieve practicando snowboard. Esto fue confirmado por Carey Hart, su pareja, quien compartió imágenes junto a sus dos hijos en la montaña.

Artículos relacionados Shakira Shakira queda en shock tras beso de un fan en concierto en la Florida y su reacción se vuelve viral

¿Cómo se encuentra P!nk de salud?

En su publicación, la artista estadounidense aseguró sentirse tranquila al “decir adiós al año de la serpiente y darle la bienvenida al caballo”, haciendo referencia a su creencia oriental.

Sin mencionarlo de forma directa, sus palabras dejaron entrever que ha atravesado momentos difíciles y que, actualmente, su salud es una prioridad.

P!nk despidió el 2025 hospitalizada y envió un emotivo mensaje a sus seguidores. (Foto de AFP)

“No tengamos miedo de cuidar de nosotros mismos y de los demás. Elijo la alegría y dejo atrás el dolor. Elegiré pensamientos positivos sobre los negativos. Recuperaré mi salvajismo y, aun en la oscuridad, seguiré buscando la luz”, agregó.

Asimismo, volvió a referirse al Año del Caballo de Fuego, un periodo asociado con transformación y renovación: “Deshagámonos de esa vieja piel de serpiente y encontremos nuestros caballos de fuerza”, concluyó.

Artículos relacionados Producciones RCN Javier Jattin confiesa con qué actores era imposible trabajar en Chepe Fortuna

La hospitalización de P!nk generó preocupación entre sus seguidores, ya que en los últimos años la cantante ha enfrentado diversos problemas de salud. En 2018 canceló varios conciertos en Australia debido a un virus gástrico; en 2020 se vio afectada por la covid-19 y sufrió la fractura de un tobillo, periodo en el que también experimentó un aumento considerable de peso.

Además, alrededor de 2023 fue sometida a una cirugía de cadera y a un doble reemplazo de discos en el cuello, procedimiento similar al que enfrentaría ahorita al iniciar 2026.