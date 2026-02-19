Falleció la mamá de reconocido músico de Andrés Cepeda, así fue su despedida

La escena musical colombiana atraviesa un momento de luto tras conocerse el fallecimiento de la madre de un reconocido músico colombiano. El artista compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde recordó el legado de su progenitora.

¿Quién fue el músico que reveló el fallecimiento de su madre?

Joy Quintana fue el encargado de revelar el fallecimiento de su madre. El reconocido baterista y percusionista conmovió en redes al dedicar un emotivo mensaje de despedida.

Joy proviene de una familia ligada a la música. Es hijo del trombonista Armando Quintana, quien trabajó junto a figuras como Celia Cruz. A lo largo de los años, el baterista ha construido una carrera sólida tanto en escenarios nacionales como internacionales.

Fallece la madre de Joy Quintana, reconocido baterista colombiano / (Fotos de Freepik)

Es ampliamente identificado por ser el baterista oficial de Andrés Cepeda, a quien ha acompañado en giras y grabaciones. Además, ha colaborado con diferentes artistas a nivel nacional e internacional, entre otros proyectos de jazz y música latina.

¿Cómo se reveló el fallecimiento de la madre de Joy Quintana?

El 18 de febrero de 2026, el músico publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que recopiló varios momentos junto a su madre, Sonia Duverger. La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que expresó su despedida.

Joy Quintana lamenta el fallecimiento de su madre / (Foto de Freepik)

Tras el anuncio, seguidores y colegas dejaron comentarios manifestando apoyo y solidaridad. Los internautas afirmaron que el mensaje reflejaba la cercanía y la influencia que su madre tuvo en su vida personal y profesional.

¿Qué dijo Joy Quintana acerca del fallecimiento de su madre?

En su mensaje, el baterista expresó que con el corazón destrozado despedían a una mujer extraordinaria. La describió como amorosa, presente, noble y profundamente buena, resaltando que siempre estuvo para su familia.

También recordó que su madre fue abrazo, consejo y fe, y que su mirada transmitía tranquilidad incluso en los momentos difíciles. Señaló que su fuerza y su herencia cubana viven en cada ritmo que interpreta y en cada paso que da en su carrera.

Además, explicó que si hoy es quien es, se debe a las enseñanzas que recibió de ella. Destacó que le enseñó a ser un hombre sensible pero fuerte, a mantenerse noble, a estar presente para quienes ama y a confiar en Dios aun cuando no se comprenden sus planes.

“TE AMO POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE. Descansa en paz. Tu legado vive en mí para siempre”.

La publicación continúa recibiendo mensajes de apoyo mientras el artista atraviesa este momento junto a su familia.