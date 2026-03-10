Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juanse Laverde rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa de Beba: "me sorprendió mucho"

Juanse Laverde llamó la atención al revelar que Beba no era quien realmente pensaba. El cantante se mostró decepcionado.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juanse Laverde se sorprendió de Beba
Juanse Laverde arremetió contra Beba / (Fotos del Canal RCN)

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Juanse Laverde ha revelado cuál es su perspectiva acerca de los participantes del reality. El cantante llamó la atención al revelar lo que realmente piensa de Beba de la Cruz.

Artículos relacionados

¿Por qué Juanse Laverde salió de La casa de los famosos Colombia?

Juanse Laverde salió de La casa de los famosos Colombia el domingo 8 de marzo de 2026. La razón principal de su salida fue la votación del público.

Durante la gala de eliminación, obtuvo el porcentaje de apoyo más bajo entre los nominados, con un 5,04% de los votos de los televidentes.

¿Por qué Juanse Laverde salió de La casa de los famosos Colombia?
Juanse Laverde eliminado de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En la placa de eliminación, Juanse se enfrentaba contra Alexa Torrex, Yuli Ruiz, Eidevin López, Juan Palau y Juancho Arango.

Al despedirse, el artista agradeció la experiencia y mencionó que su participación estuvo basada en su talento, pidiendo que se le recordara por eso y no por los rumores o comentarios surgidos dentro de la convivencia.

Artículos relacionados

¿Por qué Juanse Laverde dijo sentirse sorprendido por Beba?

Durante su intervención, Juanse Laverde señaló que una de las personas que más lo sorprendió dentro del programa fue Beba. Según explicó, al inicio tenía una percepción distinta de ella, en parte por conversaciones que sostuvieron relacionadas con temas espirituales.

¿Por qué Juanse Laverde dijo sentirse sorprendido por Beba?
Juanse Laverde reveló lo que piensa de Beba / (Foto del Canal RCN)

El participante comentó que en varias ocasiones Beba le proponía orar juntos y le proponía mantener una actitud positiva. Sin embargo, aseguró que posteriormente escuchó comentarios sobre él que le hicieron replantear esa percepción.

“Beba me sorprendió mucho”, expresó.

También señaló que, desde su perspectiva, aunque existen momentos en los que los concursantes muestran cercanía, es común que al mismo tiempo hagan varios comentarios a sus espaldas.

Artículos relacionados

¿Qué opinó Juanse Laverde sobre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz?

En la misma conversación, Juanse Laverde también se refirió a la relación entre Alejandro y Yuli dentro del programa. Según explicó, existen dinámicas entre ambos que han generado comentarios entre los participantes.

Laverde afirmó que, en su opinión, Yuli sabe que Alejandro no estaría interesado en ella de la misma forma en que ella podría estarlo. Aun así, aseguró que la relación entre ellos continúa dentro de la convivencia del reality.

Asimismo, el participante señaló que algunas actitudes de Alejandro hacia él cambiaron con el paso del tiempo. Indicó que al comienzo del programa tenían una relación más cercana, pero posteriormente surgieron diferencias.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentino Lázaro fue sancionado por romper las reglas de La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentino Lázaro fue sancionado por romper las reglas de La casa de los famosos: ¿qué pasó?

Valentino recibió una sanción en La casa de los famosos y, por decisión de El Jefe, perdió un poder clave dentro del juego.

Alexa Torrex lloró al no controlar. La casa de los famosos

Alexa Torrex lloró en La casa de los famosos y confesó su confusión por el acercamiento con Tebi.

Alexa Torrex no pudo contener las lágrimas y confesó que la cercanía con Tebi la está confundiendo en La casa de los famosos.

Campanita se quebró en llanto al verse afectado en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Campanita se quebró en llanto al verse afectado en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?

Campanita se quebró en llanto al verse sumamente afectado en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Esta fue la última publicación de Zalek, quien falleció a causa de accidente de moto: ¿cuál? La casa de los famosos

Esta fue la última publicación de Zalek, quien falleció a causa de accidente en moto: ¿cuál?

Falleció reconocido cantante colombiano Zalek a causa de un accidente de moto en la ciudad de Medellín.

¡Luto en la escritura! Falleció reconocida celebridad en las últimas horas: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en la escritura! Falleció reconocida celebridad en las últimas horas: así se confirmó

Así fue el funeral de Daniela Zuleta, sobrina del acordeonero Iván Zuleta Talento nacional

Así fue el funeral de Daniela Zuleta, sobrina del acordeonero Iván Zuleta | VIDEO

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?