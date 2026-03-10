Juanse Laverde rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa de Beba: "me sorprendió mucho"

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Juanse Laverde ha revelado cuál es su perspectiva acerca de los participantes del reality. El cantante llamó la atención al revelar lo que realmente piensa de Beba de la Cruz.

¿Por qué Juanse Laverde salió de La casa de los famosos Colombia?

Juanse Laverde salió de La casa de los famosos Colombia el domingo 8 de marzo de 2026. La razón principal de su salida fue la votación del público.

Durante la gala de eliminación, obtuvo el porcentaje de apoyo más bajo entre los nominados, con un 5,04% de los votos de los televidentes.

Juanse Laverde eliminado de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En la placa de eliminación, Juanse se enfrentaba contra Alexa Torrex, Yuli Ruiz, Eidevin López, Juan Palau y Juancho Arango.

Al despedirse, el artista agradeció la experiencia y mencionó que su participación estuvo basada en su talento, pidiendo que se le recordara por eso y no por los rumores o comentarios surgidos dentro de la convivencia.

¿Por qué Juanse Laverde dijo sentirse sorprendido por Beba?

Durante su intervención, Juanse Laverde señaló que una de las personas que más lo sorprendió dentro del programa fue Beba. Según explicó, al inicio tenía una percepción distinta de ella, en parte por conversaciones que sostuvieron relacionadas con temas espirituales.

Juanse Laverde reveló lo que piensa de Beba / (Foto del Canal RCN)

El participante comentó que en varias ocasiones Beba le proponía orar juntos y le proponía mantener una actitud positiva. Sin embargo, aseguró que posteriormente escuchó comentarios sobre él que le hicieron replantear esa percepción.

“Beba me sorprendió mucho”, expresó.

También señaló que, desde su perspectiva, aunque existen momentos en los que los concursantes muestran cercanía, es común que al mismo tiempo hagan varios comentarios a sus espaldas.

¿Qué opinó Juanse Laverde sobre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz?

En la misma conversación, Juanse Laverde también se refirió a la relación entre Alejandro y Yuli dentro del programa. Según explicó, existen dinámicas entre ambos que han generado comentarios entre los participantes.

Laverde afirmó que, en su opinión, Yuli sabe que Alejandro no estaría interesado en ella de la misma forma en que ella podría estarlo. Aun así, aseguró que la relación entre ellos continúa dentro de la convivencia del reality.

Asimismo, el participante señaló que algunas actitudes de Alejandro hacia él cambiaron con el paso del tiempo. Indicó que al comienzo del programa tenían una relación más cercana, pero posteriormente surgieron diferencias.